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У ЄС мають намір бойкотувати саміт глав МЗС в Угорщині, - Politico

15 липня, 2024 понедiлок
09:23
Світ Віктор Орбан

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Угорщина, яка наразі головує в Раді ЄС, 28-29 серпня планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті. Натомість очільники МЗС країн ЄС хочуть помститися Орбану за те, що він перешкоджав наданню допомоги Україні і здійснив так звані мирні візити до Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна, які він не узгодив з 26 іншими лідерами країн Євросоюзу. 

На їхню думку, цей саміт може стати черговим пропагандистським шоу Орбана, тому вони мають намір організувати власний саміт, проігнорувавши зустріч очільників МЗС у Будапешті.

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Так, за словами трьох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Боррель планує скликати міністрів на "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

"Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована верховним представником, міністри не зможуть поїхати до Будапешта", - зазначив один з дипломатів.

За словами іншого, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хотіли "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

Цей план вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. У середу, 17 липня, команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС. 

  • 1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року. Гаслом угорського головування став видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).
  • 4 липня повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 2 липня відвідав Київ та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
  • 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню;
  • 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.
  • 11 липня глава ліберальної групи "Оновлена Європа" Валері Хаєр закликала Європейську раду вивчити усі способи, які дозволять позбавити Угорщину головування в Раді ЄС, оскільки угорський прем’єр Віктор Орбан "діє всупереч" інтересам блоку.
Теги:
ЄС
політика
МЗС
Захід
Угорщина
Віктор Орбан
Жозеп Боррель
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