У ЄС мають намір бойкотувати саміт глав МЗС в Угорщині, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Угорщина, яка наразі головує в Раді ЄС, 28-29 серпня планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті. Натомість очільники МЗС країн ЄС хочуть помститися Орбану за те, що він перешкоджав наданню допомоги Україні і здійснив так звані мирні візити до Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна, які він не узгодив з 26 іншими лідерами країн Євросоюзу.

На їхню думку, цей саміт може стати черговим пропагандистським шоу Орбана, тому вони мають намір організувати власний саміт, проігнорувавши зустріч очільників МЗС у Будапешті.

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Так, за словами трьох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Боррель планує скликати міністрів на "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

"Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована верховним представником, міністри не зможуть поїхати до Будапешта", - зазначив один з дипломатів.

За словами іншого, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хотіли "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

Цей план вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. У середу, 17 липня, команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.