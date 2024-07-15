У ЄС мають намір бойкотувати саміт глав МЗС в Угорщині, - Politico
Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана
Про це повідомляє Politico.
Угорщина, яка наразі головує в Раді ЄС, 28-29 серпня планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті. Натомість очільники МЗС країн ЄС хочуть помститися Орбану за те, що він перешкоджав наданню допомоги Україні і здійснив так звані мирні візити до Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна, які він не узгодив з 26 іншими лідерами країн Євросоюзу.
На їхню думку, цей саміт може стати черговим пропагандистським шоу Орбана, тому вони мають намір організувати власний саміт, проігнорувавши зустріч очільників МЗС у Будапешті.
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Так, за словами трьох дипломатів ЄС, які говорили на умовах анонімності, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Боррель планує скликати міністрів на "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом Орбана.
"Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована верховним представником, міністри не зможуть поїхати до Будапешта", - зазначив один з дипломатів.
За словами іншого, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хотіли "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".
Цей план вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. У середу, 17 липня, команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.
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