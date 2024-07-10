Орбан на саміті НАТО попросив Ердогана підтримати його "миротворчу місію"
У вівторок, 8 липня, під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні
Про зустріч з Ердоганом Орбан написав у Х.
Зокрема, угорський прем'єр назвав турецького президента важливим партнером у його так званій мирній місії.
За словами Орбана, Туреччина була єдиною країною, яка "успішно виступила посередником між ворогуючими сторонами в російсько-українській війні". Він також додав, що його "мирна місія" продовжується.
За словами керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, прем'єр-міністр під час перемовин з Ердоганом попросив останнього підтримати "угорську миротворчу місію".
Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна
На початку червня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.
"Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - наголосила вона.
Також очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що візит Орбана до РФ відбувається "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією".
Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.51 Купівля 40.51Продаж 41.01
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.52
- Актуальне
- Важливе