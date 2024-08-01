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Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais

Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
15:49
Світ Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан завершив свою "миротворчу місію" щодо України

Зміст

Ноту із такою заявою до країн Європейського Союзу написав угорський міністр з європейських справ Янош Бока, передає El Pais.

Водночас видання зауважує, що деякі дипломати сумніваються у правдивості слів заяви та вважають, що Орбан може розпочати таку "місію", коли йому буде вигідно.

Акцентовано, що зустрічі глави угорського уряду в межах "миротворчої місії" у РФ і Китаї розлютили Європейський Союз, у Раді якого зараз головує Будапешт.

Що відомо про "миротворчу місію" Віктора Орбана 

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". 

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

18 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії не був "місією миру" - це була "місія замирення агресора".

Теги:
Україна
Росія
Китай
ЄС
Єврокомісія
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
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