"Війна в Україні не закінчиться на полі бою": Орбан заявив, що все більше країн готові приєднатися до "табору миру"

Про це пише Daily News Hungary.

Орбан сказав, що "розсудлива частина світу" завжди виступала за мир, і, окрім Західних країн, "майже всі країни виступають винятково за мир".

Політик стверджує, що його "миротворча місія" була спрямована на те, щоб змусити країни Заходу розглянути можливість миру, тому що європейські лідери, на його думку, поводяться так, "наче це їхня війна, хоча ми не воюємо з росіянами".

"Це призвело до створення провоєнної Європи", - висловився прем'єр Угорщини.

Він переконаний, що "це не наша війна, припинення вогню і мирні переговори були б в інтересах усіх, тому що очевидно, що ця війна не може бути завершена на полі бою".

За його словами, "миротворча місія" породила дискусії, яких не було б, якби не його турне.

"Як тільки почався діалог про мир, все більше країн виявилося готовими приєднатися до табору миру, наприклад, канцлер Німеччини зробив таку заяву", - сказав Орбан.

Він наголосив, що готує нові ініціативи.

Що відомо про "миротворчу місію" Орбана

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні".

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні, замість того щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

18 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії не був "місією миру" - це була "місія замирення агресора".

1 серпня в Угорщині заявили, що Орбан завершив свою "миротворчу місію" щодо України.

Орбан вважає, що президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін мають зустрітися, щоб завершити війну в Україні.