"Час настав": Шольц закликає до прискорення мирних зусиль щодо України

Про це він заявив у інтерв'ю ZDF.

"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни і досягти миру", - зазначив Шольц.

Крім того, він висловив переконання, що майбутня мирна конференція щодо України має відбутися за участі Росії. Він підкреслив, що в цьому питанні погоджується з президентом України Володимиром Зеленським.

"Безумовно, буде ще один мирний саміт", - наголосив Шольц, не уточнюючи дату його проведення.

Він додав, що "домовився із Зеленським", що мирна конференція "має бути і з Росією".