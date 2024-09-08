"Час настав": Шольц закликає до прискорення мирних зусиль щодо України
У неділю, 8 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до пришвидшення мирних зусиль у війні в Україні
Про це він заявив у інтерв'ю ZDF.
"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни і досягти миру", - зазначив Шольц.
Крім того, він висловив переконання, що майбутня мирна конференція щодо України має відбутися за участі Росії. Він підкреслив, що в цьому питанні погоджується з президентом України Володимиром Зеленським.
"Безумовно, буде ще один мирний саміт", - наголосив Шольц, не уточнюючи дату його проведення.
Він додав, що "домовився із Зеленським", що мирна конференція "має бути і з Росією".
- Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.
- 27 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретна дата та місце проведення другого Саміту миру будуть відомі після створення спільного плану реалізації Формули миру.
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