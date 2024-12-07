Шольц після розмови з Трампом заявив, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України

Про це він заявив в інтерв'ю групі газет Funke, пише Reuters.

"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", – наголосив Шольц.

За його словами, бесіда з Трампом була "детальною" і команда німецького канцлера зараз прямо обмінюється думками з його радниками.

Також Шольц підкреслив, що зараз важливо, щоб "вбивства припинилися якнайшвидше", а суверенітет і незалежність України "були гарантовані".