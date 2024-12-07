Шольц після розмови з Трампом заявив, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном із новообраним президентом США Дональдом Трампом і заявив, що зможе домовитися з американським лідером про спільну стратегію щодо України
Про це він заявив в інтерв'ю групі газет Funke, пише Reuters.
"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", – наголосив Шольц.
За його словами, бесіда з Трампом була "детальною" і команда німецького канцлера зараз прямо обмінюється думками з його радниками.
Також Шольц підкреслив, що зараз важливо, щоб "вбивства припинилися якнайшвидше", а суверенітет і незалежність України "були гарантовані".
- Нагадаємо, раніше Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Канцлер Німеччини назвав цей діалог неприємним, але потрібним.
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