У міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії

Про це вона сказала під час пресбрифінгу у понеділок, 1 липня, повідомляє Укрінформ.

"У мене немає нічого з цього приводу",- відповіла Сінгх на запитання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська в Росію для підтримки її війни в Україні.

Водночас посадовиця наголосила, що в США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні, який підтримує військову агресію Кремля та надає Росії різну військову підтримку.