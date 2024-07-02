У міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії
Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що у відомстві наразі не бачать ознак, які б свідчили про відправку інженерних військ з Північної Кореї до Росії задля їх підтримки військової агресії РФ в Україні
Про це вона сказала під час пресбрифінгу у понеділок, 1 липня, повідомляє Укрінформ.
"У мене немає нічого з цього приводу",- відповіла Сінгх на запитання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська в Росію для підтримки її війни в Україні.
Водночас посадовиця наголосила, що в США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні, який підтримує військову агресію Кремля та надає Росії різну військову підтримку.
- Також нещодавно речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що північнокорейські війська стануть "гарматним м'ясом", якщо їх відправлять воювати разом з російськими силами в Україні.
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