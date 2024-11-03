Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Південній Кореї дізналися, як РФ розрахується з КНДР за відправку військових на війну в Україну

У Південній Кореї дізналися, як РФ розрахується з КНДР за відправку військових на війну в Україну

Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
20:53
Світ Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

Угода Росії з Північною Кореєю щодо відправки військових на війну проти України значною мірою вирішить фінансові та продовольчі проблеми КНДР

Зміст

Про це повідомляє південнокорейська газета The Korean Herald.

Конгресмен, експосол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак з посиланням на дані розвідки заявив, що вступ КНДР у війну проти України є "зовсім непоганою угодою" для Північної Кореї.

Зазначається, що фінансова та продовольча кризи у Північній Кореї значною мірою вирішені російською компенсацією за її внесок у військові дії.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що кожному північнокорейському солдату, відправленому в Росію, буде виплачуватися зарплата в розмірі близько $2 тис. Вважається, що щонайменше 10 тис. військових КНДР  прямують до України, а це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад $200 млн.

За даними корейської розвідки, окрім військ, в Росії наразі перебуває близько 4 тис. північнокорейських робітників. Вважається, що їхня середня заробітна плата становить близько $800 на місяць.

Крім цього, згідно з заявою КНДР, щороку в середньому Північна Корея виробляє близько 4 мільйонів тонн зерна, такого як рис, ячмінь і пшениця. Але більшу частину рисового виробництва країни становить картопля, а рис - менше третини від загального обсягу.

"4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді не вистачає близько 1 мільйона тонн для того, щоб прогодувати країну. Якщо Росія пропонує 600-700 тисяч тонн рису, цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно Північній Кореї для задоволення річного попиту", - сказав Ві Сон Лак.

За його словами, Росія, імовірно, також допомагає Північній Кореї з передовими космічними технологіями, оскільки Пхеньян прагне запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

"Але найприємніша частина угоди, яку Північна Корея досягла б, це, можливо, змусити Росію воювати разом з нею в разі непередбаченої ситуації на Корейському півострові", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Теги:
Новини
Росія
КНДР
російська армія
Південна Корея
Війна з Росією
Світ про Україну
Читайте також:
Путін
Автор Марія Науменко
2 листопада, 2024 субота
Українці розробляють ракету "Грім-2", якою можна буде ліквідувати Путіна, - The Telegraph
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников
Руслан Стефанчук
Автор Юлія Лаврук
31 жовтня, 2024 четвер
"В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
3 листопада
21:23
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну "шахедами" та КАБами: в Сумах і Харкові пролунали вибухи
21:17
Посольство Фінляндії у Москві
У Москві на паркані посольства Фінляндії написали "Аланд - наш": що це означає й чому напис був шведською
21:03
Такер Карлсон
Такер Карлсон заявив, що на нього "напав демон", залишивши "сліди кігтів"
21:03
Оновлено
Вибори в Молдові, Мая Санду і Олександр Стояногло
Другий тур президентських виборів у Молдові: голосування завершено, явка склала 54%, розпочався підрахунок голосів
20:38
Ексклюзив
росія
"Росіяни намагаються представити Росію як велику чорну коробку": соціолог Шульга
20:29
Володимир Путін
Жоден результат виборів у США не змусить Путіна сісти за стіл перемовин, - CNN
20:23
Огляд
на фото дим у порту Бердянська
Уражена військова база в тимчасово окупованому Луганську, бавовна в Криму та БПЛА над низкою областей РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:15
Оновлено
"Карпати" - "Лівий Берег" 3:0 (02.11.2024)
"Динамо" розбило "Інгулець": розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ
20:04
OPINION
Мовна ідентичність як засіб виживання
19:53
Оновлено
комендантська година
Окупанти подовжили комендантську годину на ТОТ Запорізької області, а у Бердянську посилили контрдиверсійний режим
19:33
Ексклюзив
прихильники Трампа
"Фактор прихованого виборця Трампа": політолог Сушко пояснив, що це таке, та чи вплине він на цьогорічні вибори
19:29
Вибори у Молдові
Вибори президента Молдови: міст через Дністер з Придністров'я перекрили вдруге за день, невідомі "заміновують" дільниці в країні та за кордоном
19:07
Наталія Поклонська
Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося
18:52
Пакистан, Лахор
У пакистанському місті Лахор через рекордний рівень забруднення повітря на тиждень закрили початкові школи
18:30
Інтерв’ю
Володимир Путін
В РФ є економічні й кадрові проблеми, але Путін все одно хоче продовжувати війну, - політолог Морозов
18:04
OPINION
"Тихі виборці" - секретна зброя обох кандидатів на виборах у США
18:03
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Ексочільник Одеського ТЦК Борисов, сидячи в СІЗО, намагався оформити собі інвалідність, - ЗМІ
17:56
новини Львівщини
Росіяни били КАБами по населених пунктах Золочівської громади на Харківщині: є пошкодження
17:42
Ексклюзив
економіка
"Для країни, яка третій рік воює, у нас прекрасна економічна ситуація": що каже економіст Непран
17:30
Інтерв’ю
Стає дедалі ймовірніше, що США можуть переглянути свою позицію щодо членства України в НАТО, - дипломат Брайза
17:26
Повенб в Іспанії
Постраждалі від повені у Валенсії закидали брудом короля й королеву Іспанії та президента уряду Санчеса
16:37
ЗСУ
З початку доби окупанти 110 разів атакували позиції Сил оборони: найактивніше ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках
16:18
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп і Гарріс мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах, - опитування NYT
16:16
Крим
Росіяни почали використовувати покинутий командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі, - Атеш
16:03
OPINION
Навіщо нам підкидають "зацифровану" корупцію
15:42
Ексклюзив
гроші
Закон про підвищення податків є неконституційним, - аналітик Несходовський
15:27
"Європа не зможе залишатися провоєнною": Орбан спрогнозував, що в разі перемоги Трампа залученість заходу до війни в Україні зменшиться
15:23
погода мокрий сніг зима
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких областях засніжить наступного тижня
15:10
Виборці з Придністров'я на дільниці для голосування у Варниці
Президентські вибори у Молдові: виборців з підконтрольного РФ Придністров'я організовано завозять на дільниці, а молдаван Москви відправили літаком до Мінська
15:01
Ексклюзив
мобілізація
Нам терміново потрібно змінювати систему мобілізації та підготовки військовозобовʼязаних громадян, - капітан запасу ВМС ЗС України Риженко
15:01
ізраїль обстріл
"Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 60 ракет
15:00
Пошкоджений навчальний корпус ННІЖ та ІМВ у Києві
Після нічної атаки "шахедів" вибито вікна у корпусі Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин Університету Шевченка: студентів переводять на дистанційку
14:54
вибори у США
Для запобігання масовим заворушенням на виборах у США буде залучена національна гвардія, - CNN
14:49
Іранська студентка роздягнулася на знак протесту проти обов'язкового хіджабу, її затримали
14:31
Disney
Ексдизайнера Disney і Pixar засудили до 25 років тюрми за педофілію та торгівлю людьми
14:00
OPINION
У Кадирова загострюється параноя
13:59
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ексречник Повітряних сил ЗСУ Ігнат: так, наших військових частково переводять у піхоту, але відсоток збиття "шахедів" аж ніяк не зменшився
13:54
світ Південна Корея США КНДР військові новини
Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання
13:49
Житловий район у Слов'янську
У Слов'янську залишаються понад 50 тисяч жителів: яка нині ситуація в місті
13:35
Google - ілюстративне фото
ЦПД: Google-карти поширюють знімки з розміщенням військових систем ЗСУ: у компанії заявили, що працюють над виправленням
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV