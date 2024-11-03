У Південній Кореї дізналися, як РФ розрахується з КНДР за відправку військових на війну в Україну

Про це повідомляє південнокорейська газета The Korean Herald.

Конгресмен, експосол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак з посиланням на дані розвідки заявив, що вступ КНДР у війну проти України є "зовсім непоганою угодою" для Північної Кореї.

Зазначається, що фінансова та продовольча кризи у Північній Кореї значною мірою вирішені російською компенсацією за її внесок у військові дії.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що кожному північнокорейському солдату, відправленому в Росію, буде виплачуватися зарплата в розмірі близько $2 тис. Вважається, що щонайменше 10 тис. військових КНДР прямують до України, а це означає, що сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад $200 млн.

За даними корейської розвідки, окрім військ, в Росії наразі перебуває близько 4 тис. північнокорейських робітників. Вважається, що їхня середня заробітна плата становить близько $800 на місяць.

Крім цього, згідно з заявою КНДР, щороку в середньому Північна Корея виробляє близько 4 мільйонів тонн зерна, такого як рис, ячмінь і пшениця. Але більшу частину рисового виробництва країни становить картопля, а рис - менше третини від загального обсягу.

"4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді не вистачає близько 1 мільйона тонн для того, щоб прогодувати країну. Якщо Росія пропонує 600-700 тисяч тонн рису, цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно Північній Кореї для задоволення річного попиту", - сказав Ві Сон Лак.

За його словами, Росія, імовірно, також допомагає Північній Кореї з передовими космічними технологіями, оскільки Пхеньян прагне запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

"Але найприємніша частина угоди, яку Північна Корея досягла б, це, можливо, змусити Росію воювати разом з нею в разі непередбаченої ситуації на Корейському півострові", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.