Військових КНДР використовуватимуть у перших хвилях нових штурмів на Курщині. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на Курщині

Почну огляд з Курської області, де з 6 серпня діють наші військові та утримують плацдарм, який дещо зменшився з 1200 км² до 700 км². На витіснення наших військ ворог уже скерував понад 50 тис. своїх військових на додачу до 8 тис., які раніше були на прикордонні. Російські втрати на цій ділянці з серпня становлять понад 18 тис. військових вбитими та пораненими.

Але зараз Курщина стає зоною, де ось-ось відбудуться бойові дії за участю північнокорейських військових. Це буде фактом безпосереднього залучення третьої країни до війни Росії проти України. Відомо, що Північна Корея відправила до Росії від 10 до 12 тис. військових, серед яких 500 офіцерів та 3 генерали. Зокрема, це командувач сил спеціальних операцій, начальник розвідки та начальник оперативного управління генштабу КНДР. Це свідчить про те, що північнокорейці прагнуть здобути новий бойовий досвід, хоча він може бути для них і останнім.

Вояки з Північної Кореї пройшли підготовку на полігонах РФ. Російська сторона навчала їх взаємодії з артилерією, розчищенню окопів, використанню дронів, а це для них новий досвід . Однак бойового застосування північнокорейських військових ще не було.

Є повідомлення від українського Центру протидії дезінформації, який повідомив про удар по скупченню північнокорейських військових на Курщині, але поки що деталей немає.

А наші військові з Курської області зазначають, що цих північнокорейців зараз розподіляють серед російських десантних бригад. Зокрема, у 51-й та 137-й полки 106-ї дивізії, туди скеровано до 2000 північнокорейських військових, а також у 56-й десантно-штурмовий полк і 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду.

Наразі бойові дії на Курщині стали менш інтенсивними, що, ймовірно, пов'язано з перегрупуванням російських сил. Послаблення ворожих атак може свідчити про включення північнокорейських військових до бойових порядків армії РФ, яких, можливо, використовуватимуть у перших хвилях нових штурмів.

Щодо бойових дій на Курщині, то можна очікувати активізації насамперед у трикутнику Любимівка - Зелений Шлях - Новоіванівка, де проходить логістичний шлях від Кореневого до Суджі. Для нас цей напрямок є важливим, і противник це розуміє. Можна очікувати посилення дій саме на цьому напрямку.

Варто згадати, що на Курщині діють наші потужні бригади. Часто лунають твердження, що їх слід перекинути на інші напрямки, зокрема на Покровський та Курахівський, аби стримувати противника. Але тут військово-політичне рішення переважає над певною військовою доцільністю.

Слід розуміти, що ці бригади на Курщині знищують значну кількість російських сил і утримують там ворога, який може бути використаний на інших напрямках. До того ж ці бригади використовують якісну західну техніку, зокрема БТР Stryker, що забезпечує ефективні дії наших десантників на Курщині.

Стало відомо, що в новому пакеті американської допомоги було передано понад 200 одиниць БТР Stryker, що є значним посиленням для наших бригад. Але техніки потрібно більше, а також більше ефективно навчених військових. Цей симбіоз має створити перевагу над ворогом.

Лимано-Куп'янський напрямок

Далі розглянемо, як така перевага реалізується на інших напрямках війни з РФ, зокрема на Лимано-Куп'янському напрямку, де оборону тримає бригада Національної гвардії "Рубіж".

Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади НГУ "Рубіж", розповів, що на Лимано-Куп’янському напрямку за останню добу противник здійснив понад 20 спроб штурмових дій, які українськими захисниками були успішно відбиті. Ворог зазнає значних втрат, але не припиняє намагань просуватися вперед.

Основна стратегія окупантів залишається незмінною – тактика малих піхотних груп, однак були зафіксовані випадки використання ними бронетехніки включно з танками, БМП, МТ-ЛБ. І тут головну роль грають оператори FPV, які завдають ураження противнику ще на підступах до наших передових позицій навіть за 1-2 км на шляхах висування.

Начальник зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" зауважив, що противник почав використовувати засоби РЕБ невеликого, компактного розміру на своїх БПЛА ZALA. Цей РЕБ глушить зв'язок керування з FPV-дроном, якщо його виявляє. Перший захід на ворожий розвідник ZALA був зроблений на нашому дроні зі стандартними частотами керування, яке було заглушено РЕБом, дрон перевернувся і повернувся назад. А вже на другий захід відбувся виліт на модифікованому дроні, який зроблений в лабораторії бригади, і після змін частот керування, ворожого розвідника вдалося успішно знищити. Це приклад того, що напрям FPV постійно прогресує, тому відразу йде процес удосконалення, модифікування дронів.

Військовослужбовець додав, що інтенсивність дій противника різниться залежно від напрямків фронту. Якщо говорити про Лиманський, Сіверський напрямки, то там особливо немає активізації ворога, тобто інтенсивність бойових дій залишається на тому самому рівні. Щодо Куп'янського напрямку, то там більш активно загарбник проводить дії. Противник підступний, дуже швидко вчиться, тому обстановка завжди напружена та складна.

Борисенко зазначив, що спочатку йде модифікація дронів, а під них вже удосконалюються засоби протидії, тобто РЕБ йде на один крок позаду. РЕБ завжди дорожче за FPV-дрон. Варто сказати, один комплекс РЕБ на автомобіль має закривати, як мінімум, чотири діапазони по сигналах керування та два сигнали по передачі відео.

Основні виробники засобів РЕБ залишають можливість додавати окремі модулі на певні частоти, тобто, маючи вже якийсь комплекс, можна його модифікувати. Крім того, зараз ще починається поширення дронів з керуванням по оптоволокну, на які РЕБ взагалі ніяк не діє, бо вся інформація йде по оптоволоконному кабелю. Навіть в рамках одного підрозділу є багато підтипів дронів: камікадзе, бомбери, дрони для транспортно-логістичних задач, зенітні дрони для пошуку та знищення повітряних цілей. Тобто на сьогодні використовуються дуже широка номенклатура дронів.