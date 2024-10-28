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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ за підтримки військових КНДР у найближчі кілька днів, імовірно, розпочне наступ на Курщині, - NYT

РФ за підтримки військових КНДР у найближчі кілька днів, імовірно, розпочне наступ на Курщині, - NYT

Ксенія Золотова
28 жовтня, 2024 понедiлок
18:15
Війна з Росією окупанти в Криму

Сили оборони припускають, що російська армія за підтримки військ КНДР розпочне наступ у Курській області у найближчі кілька днів

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Про це пише The New York Times з посиланням на слова заступника командира 61-ї механізованої бригади України підполковника Артема Холодкевича.

За даними видання Холодкевич, який воював на Курському напрямку, сказав, що командири його попереджали, що штурм може бути неминучим.

"Нас попередили про напад найближчим часом. Ймовірно, найближчими днями", – повідомив український підполковник.

Українська армія також випустила українсько-корейський розмовник для своїх військ, щоб звернутися до північнокорейських солдатів і закликати їх здатися, за словами українського офіцера, який говорив анонімно.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
Військові новини
Курськ
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