Ситуація залишається під контролем Сил оборони: Сирський про бойову обстановку на Сумщині та Курщині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції військових частин та підрозділів, які діють на Сумщині та в Курській області РФ
Про це він написав у facebook.
"Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем", - прокоментував бойову обстановку на Сумщині та Курщині Сирський.
Він провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад, заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу щодо розв'язання проблемних питань.\
"Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень, спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат. Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети. Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю", - зазначив головком.
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