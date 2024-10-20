Українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів на Курщині й взяли їхню позицію
Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ взяли штурмом позицію підрозділу 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ на Курщині, знищивши 14 росіян
Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Не втомлюється виписувати квитки "на концерт до Кобзона" недовоїнам зі 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ. Цього разу, розвідувальний підрозділ “95-ки” взяв штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що вони "не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути".
ДШВ опублікували відео після штурму, на якому видно дев’ять вбитих російських військових, проте, зазначається, що знищено було 14 окупантів.
"Це "155-та" получила від нас п**ди", – каже на відео український десантник.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика, а також кадри вбитих російських військових.
- Військовий експерт, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Курська операція вже дає результати, які були заплановані.
- Актуальне
- Важливе