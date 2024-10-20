Українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів на Курщині й взяли їхню позицію

Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Не втомлюється виписувати квитки "на концерт до Кобзона" недовоїнам зі 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ. Цього разу, розвідувальний підрозділ “95-ки” взяв штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що вони "не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути".

ДШВ опублікували відео після штурму, на якому видно дев’ять вбитих російських військових, проте, зазначається, що знищено було 14 окупантів.

"Це "155-та" получила від нас п**ди", – каже на відео український десантник.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика, а також кадри вбитих російських військових.