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Українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів на Курщині й взяли їхню позицію

Ксенія Золотова
20 жовтня, 2024 неділя
08:58
Війна з Росією

Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ взяли штурмом позицію підрозділу 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ на Курщині, знищивши 14 росіян

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Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Не втомлюється виписувати квитки "на концерт до Кобзона" недовоїнам зі 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ. Цього разу, розвідувальний підрозділ “95-ки” взяв штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що вони "не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути".

ДШВ опублікували відео після штурму, на якому видно дев’ять вбитих російських військових, проте, зазначається, що знищено було 14 окупантів.

"Це "155-та" получила від нас п**ди", – каже на відео український десантник.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика, а також кадри вбитих російських військових.

  • Військовий експерт, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Курська операція вже дає результати, які були заплановані.
Теги:
Відео
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
втрати окупантів
Курськ
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