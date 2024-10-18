На одному з напрямків ЗСУ перехопили ініціативу: Defense Express про Курську операцію
Військовий експерт, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Курська операція вже дає результати, які були заплановані
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Курська операція продовжується. Аналіз показує, що операція приносить необхідні результати, які були заплановані. Російському агресору вже нав'язані правила гри, перехоплена ініціатива на одному з напрямків", - зауважив Рябих.
За словами військового експерта, наразі Україна може більш вільно діяти саме на території противника, "забезпечивши неперенесення бойових дій на територію Сумської й Чернігівської областей, що планували російські агресори".
Військовий експерт також додав, що проведення Курської операції, яка зараз дає свої позитивні результати, полягає в тому, що ЗСУ виконують одне з основних завдань – це впевнене знищення потенціалу противника в тих умовах, які є для них найбільш комфортними, аніж те, що нам нав'язує РФ на сході України.
- У серпні президент Володимир Зеленський казав, що Курська операція не дозволила росіянам окупувати Сумщину та Чернігівщину.
- Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився давати оцінку спецоперації в Курській області РФ.
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