Курська операція не дозволила росіянам окупувати Сумщину та Чернігівщину, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ у Курській області РФ не дозволила російській армії окупувати Сумщину та Чернігівщину
Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".
"Курська операція кілька речей принесла. Передусім окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі.. не знали конкретик, але розуміли що Сумщина, Чернігівщина - ось що може бути в планах", - заявив Зеленський.
За його словами, українська та іноземна розвідки повідомляли про потенційний рух російських військ, хоч українській стороні достеменно не була відома чітка послідовність "бажань Кремля".
Президент наголосив, що операція у Курській області "розв'язала питання неокупації Сумщини і неокупації Чернігівщини" та розбила велику кількість ворожих військ.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російське військове керівництво ухвалило рішення перекинути з України до Курщини близько 30 тис. військових.
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