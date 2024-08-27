Курська операція не дозволила росіянам окупувати Сумщину та Чернігівщину, - Зеленський

Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Курська операція кілька речей принесла. Передусім окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі.. не знали конкретик, але розуміли що Сумщина, Чернігівщина - ось що може бути в планах", - заявив Зеленський.

За його словами, українська та іноземна розвідки повідомляли про потенційний рух російських військ, хоч українській стороні достеменно не була відома чітка послідовність "бажань Кремля".

Президент наголосив, що операція у Курській області "розв'язала питання неокупації Сумщини і неокупації Чернігівщини" та розбила велику кількість ворожих військ.