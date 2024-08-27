Росія перекинула з України близько 30 тис. військових у Курську область, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російське військове керівництво ухвалило рішення перекинути з України до Курщини близько 30 тис. військових
Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".
"На цей момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинуто на Курський напрямок - ця цифра зростає", - заявив Сирський.
За його словами, операція Сил оборони у Курській області "відволікла значну кількість військовослужбовців". Тому ворог намагається знімати деякі військові частини з інших напрямків.
Україна взяла під контроль 1294 кв. км у Курській області
Від початку військової операції ЗСУ на Курщині українські військові під контроль 100 населених пунктів, 1294 кв. км.
"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці", - заявив головнокомандувач.
Крім цього, завдяки успішним діям ЗСУ в полон вже взято 594 військовослужбовці РФ.
- Раніше, ввечері 25 серпня, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ, ймовірно, продовжує перекидати сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на лінію фронту в Курській області.
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