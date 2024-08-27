Росія перекинула з України близько 30 тис. військових у Курську область, - Сирський

Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

"На цей момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинуто на Курський напрямок - ця цифра зростає", - заявив Сирський.

За його словами, операція Сил оборони у Курській області "відволікла значну кількість військовослужбовців". Тому ворог намагається знімати деякі військові частини з інших напрямків.

Україна взяла під контроль 1294 кв. км у Курській області

Від початку військової операції ЗСУ на Курщині українські військові під контроль 100 населених пунктів, 1294 кв. км.

"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці", - заявив головнокомандувач.

Крім цього, завдяки успішним діям ЗСУ в полон вже взято 594 військовослужбовці РФ.