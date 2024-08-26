ISW: Росія продовжує перекидати війська з України до Курської області
Російські військові, ймовірно, продовжують перекидати сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на лінію фронту в Курській області
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Як стверджують в ISW, у Курській області воюють підрозділи 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади та 11-ї бригади ПДВ, а також є свідчення того, що російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи 56-го полку ПДВ з району Роботине на заході Запорізької області до Курської області.
Командири цих бригад, а також командир 51-го полку ПДВ 24 серпня доповіли очільнику Кремля Володимиру Путіну про бойові завдання на прикордонних з Україною російських територіях, ймовірно, маючи на увазі Курську область.
Хоча ISW ще не бачила повідомлень про те, що підрозділи 51-го полку ПДВ воюють у Курській області, той факт, що командир 51-го полку ПДВ інформував Путіна разом з командирами інших підрозділів, які нещодавно передислокували свої частини до Курської області, дозволяє припустити, що підрозділи 51-го полку ПДВ також, ймовірно, передислокувалися в цей район.
Згідно з інформацією ISW, Росія передислокувала підрозділи 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад з лінії фронту на півночі Харківської області та, ймовірно, передислокувала підрозділи 11-ї бригади ПДВ з району Часів Яру.
Аналітики підсумували, що наразі російське військове командування відмовляється від передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області і, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших районах фронту для оборони в Курській області.
- Сили оборони України продовжують операцію в Курській області - військові взяли під контроль ще два населених пункти регіону.
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