ЗСУ на Курщині взяли під контроль ще 2 населених пункти, - Зеленський
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області - військові взяли під контроль ще два населених пункти регіону
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
У неділю, 25 серпня, лідер України заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Є просування наше в Курській області - від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду. Дякую!" - заявив президент.
Крім цього, Зеленський та Сирський окремо обговорили ситуацію на Донеччині. Найбільше уваги наразі приділяється Новогродівці та Водяному.
- Напередодні Зеленський заявив, що російські системи ППО переважно прикривають резиденцію Путіна, Москву і Петербург, а не прикордонні з Україною області.
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