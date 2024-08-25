ЗСУ на Курщині взяли під контроль ще 2 населених пункти, - Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У неділю, 25 серпня, лідер України заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Є просування наше в Курській області - від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду. Дякую!" - заявив президент.

Крім цього, Зеленський та Сирський окремо обговорили ситуацію на Донеччині. Найбільше уваги наразі приділяється Новогродівці та Водяному.