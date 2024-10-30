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Перевдягнених у російську форму військових КНДР перекинули в Курську область, - Остін

Катерина Ганжа
30 жовтня, 2024 середа
22:36
Світ Ллойд Остін

Військові Північної Кореї, перекинуті у Курську область Росії, переодягнені у російську форму та оснащені російським озброєнням

Зміст

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час спільного брифінгу із міністром оборони Південної Кореї Кім Йонг Хеном.

"За останніми розвідданими, Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які проходять навчання в східній частині Росії. Деякі з цих підрозділів КНДР вже перекинуті ближче до України, і ми бачили, як вони були переодягнуті в російську форму, і їм видали російське озброєння", - заявив очільник Пентагону.

Він також висловив занепокоєння тим, що Кремль планує використати північнокорейських військових для підтримання бойових дій Росії у Курській області.

Остін зазначив, що ведуться консультації між союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на дії Росії і КНДР, які, за його словами, можуть розширити або продовжити війну в Україні.

На запитання, чи може це підштовхнути інші країни до безпосередньої участі у війні, глава Пентагону відповів, що це може "спонукати інших до дій", втім не вдавався у деталі.

Міністр оборони США також заявив, що навіть за підтримки Північної Кореї Росія не переможе Україну. За його словами, росіяни шукають допомоги у КНДР, "бо Путін втратив багато військ".

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України і що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Ллойд Остін
Курськ
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