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Північнокорейських військових везуть на Курщину у вантажівках з цивільними номерами, - перехоплення ГУР

Катерина Єсікова
27 жовтня, 2024 неділя
22:24
Війна з Росією Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

Російські військові перевозять солдатів з Північної Кореї у КамАЗах з цивільними номерами. Відповідну вантажівку помітили на трасі "Курськ - Вороніж"

Зміст

Про це пише ГУР.

Так, 27 жовтня російські правоохоронці на трасі "Курськ - Вороніж" зупинили вантажівку КамАЗ з цивільними номерами, завантажену північнокорейськими військовими. 

"У водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження", - повідомили у розвідці.

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У здобутому ГУР МО радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти, якій призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому у водія немає належних паперів.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.


 

Теги:
Новини
Росія
КНДР
російська армія
ГУР
Курськ
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