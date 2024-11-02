Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку доби відбулось 167 бойових зіткнень: основні зусилля росіяни кинули на Курахівський напрямок

З початку доби відбулось 167 бойових зіткнень: основні зусилля росіяни кинули на Курахівський напрямок

Влад Дідусь
2 листопада, 2024 субота
22:56
Війна з Росією Курахове

З початку доби суботи, 2 листопада, російські терористи більше ніж 50 разів атакували на Курахівському напрямку

Зміст

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 листопада.

Російські загарбники завдали по території України ракетний та 56 авіаударів. Терористи застосували керовану ракету та 81 КАБ. 

Росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах України.

Ситуація на фронті

Від початку цієї доби відбулося 167 бойових зіткнень:

  • На Харківському напрямку наші війська відбивали 8 атак противника в районах Вовчанська та Гатища – 7 атак відбито, ще 1 атака триває, ситуація контрольована.
  • На Куп’янському напрямку противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили 7 атак, ще 6 – наразі тривають.
  • На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. На даний час точиться 2 бої. До того ж противник активно застосовував авіацію, завдавши двадцять чотири авіаудари некерованими ракетами.
  • На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив 7 наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.
  • На Краматорському напрямку наразі зафіксовано бойове зіткнення поблизу Предтечиного, яке успішно відбили наші захисники.
  • Скинувши три керовані авіабомби на Торецькому напрямку, росіяни 8 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується 1 бойове зіткнення.
  • Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 11 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Поблизу Крутого Яру дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 229 окупантів, 87 з них - безповоротно. Також знищено 2 танки та 2 БМП росіян.
  • На Курахівському напрямку ворог найактивніший - 51 раз атакував наші позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка, дев'ять боїв - продовжуються. За уточненою інформацією знешкоджено 180 окупантів, 66 з них - безповоротно, до того ж знищено автомобіль та пошкоджено 2 бойові броньовані машини, а також артилерійську систему.
  • На Времівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій неподалік Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши 6 КАБ та застосувавши 30 НАР.
  • На Оріхівському напрямку наші війська відбивали 4 атаки противника поблизу Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки. До цього часу триває спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоандріївки.
  • На Придніпровському напрямку наші війська відбили 3 атаки противника неподалік Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.
  • На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 406-ї окремої артилерійської бригади, 128-ї окремої бригади територіальної оборони, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша", - додали в Генштабі.

  • Як пише DeepState, станом на суботу, 2 листопада 2024 року, відбувається значне ускладнення ситуації в районі міста Курахове Донецької області, яке продовжують захищати Сили оборони України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Сіверський Донець
Запорізька область
Вишневе
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Часів Яр
Покровськ
Вовчанськ
Торецьк
Курськ
Курахове
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 листопада, 2024 п'ятниця
Син Баканова в СБУ. Чому Захід не довіряє Зеленському та Єрмаку?
Рамзан Кадиров
Автор Юлія Лаврук
2 листопада, 2024 субота
Кадиров скасував свій наказ не брати українських військових в полон
Андрій Шевченко
Автор Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
Британці звинуватили Шевченка у "крадіжці Золотого мʼяча"
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
2 листопада
23:59
Ексклюзив
Прибудинкова агітація у США
У США волонтери агітують за вподобаного кандидата в президенти, не йдучи із дому: яким чином
23:36
Володимир Зеленський у Верховній Раді
"Кожна позиція має значення для всього фронту": Зеленський провів розмову зі Сирським
23:29
Молодший сержант, лікар-імунолог з Києва Андрій Рибаков
На війні загинув популяризатор науки, імунолог з Києва Андрій Рибаков
22:56
Український аеророзвідник Олександр Солонько
"Інакше Росія просто знищить Україну". Аеророзвідник Солонько пояснив, чому управління фронтом слід облаштувати за дивізійним принципом
22:24
смерть рашистським окупантам
Партизани зафіксували передислокацію російських десантників після удару ЗСУ по Запорізькій області
22:15
Молдова, вибори
"Ми знаємо де ти живеш і працюєш": перед 2-им туром виборів президента звичайні громадяни, журналісти та громадські діячі Молдови отримали дзвінки з погрозами
21:49
Грузія акції протестів
Опозиція встановить наметове містечко в середмісті Тбілісі
21:37
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених діти та працівниця залізниці
21:34
Світлина з етеру телеканалу "Імеді"
Грузинська опозиційна партія: перед виборами за нами стежили російські оперативники
21:23
"Вдома були самі діти". У Полтаві "шахед" знищив будинок племінниці письменниці Наталки Ворожбит
21:16
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
У Сі Цзіньпіна є проєкт іншої Європи, - Портников
21:12
Збірна Брунею з футболу
Збірна Брунею погодилась грати проти Росії: випустять аматорів з армійської команди
21:09
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили "шахеди" на територію України: ситуація ввечері 2 листопада
21:01
Чому Україна не приєднується до стандартів ЄС щодо питної води: відповідь МОЗ
20:46
Володимир Зеленський
"Шахеди" та ракети містять іноземні компоненти, це глобальна загроза: Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти РФ
20:29
Ексклюзив
Володимир Путін
Амбіції Путіна перетворити БРІКС на військовий альянс виглядають безперспективними, - дипломат Брайза
20:19
Борнмут, Ілля Забарний, АПЛ
"Борнмут" Забарного сенсаційно переміг "Ман Сіті" в АПЛ
20:03
Оновлено
"Карпати" - "Лівий Берег" 3:0 (02.11.2024)
"Шахтар" не без зусиль вирвав перемогу над "Чорноморцем", а "Карпати" рознесли "Лівий берег": розклад і результати матчів 12-го туру УПЛ
20:02
Становище навколо міста Курахове Донецької області (02.11.2024)
Росіяни оточують Курахове: інформація від DeepState та Генштабу
20:00
OPINION
Росіяни готові зруйнувати власну країну, аби зруйнувати Україну
19:56
Ізраїль, ЦАХАЛ
"Хезболла" здійснила авіаудар по Ізраїлю: 11 людей поранені
19:33
Чехія Україна
Чехія дозволила лише кожному третьому добровольцю законно долучитися до ЗСУ
19:30
Ексклюзив
саміт БРІКС
Путін у слабкому становищі: політолог Морозов про аналіз саміту БРІКС, на якому Кремль не просунув свої плани
19:23
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти з БПЛА атакували авто на Харківщині: двоє людей поранені
19:18
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Без мобілізації жінок на нас чекає повна окупація й уся країна у братських могилах, - військова Марія Берлінська
19:11
Каховське водосховище
На ТОТ півдня України зникають річки та міліють водосховища: населення ризикує залишитись без прісної води
18:48
Донецька область, стела
У селі поблизу Костянтинівки російська артилерія вбила 2 цивільних
18:16
Рамзан Кадиров
Кадиров скасував свій наказ не брати українських військових в полон
18:07
Нестача масла у Росії: аби знизити ціни, почали імпорт з Арабських Еміратів
18:00
OPINION
Відмитись від корупції
17:48
міна, розмінування
Жінок, ветеранів та людей з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій
17:47
Ексклюзив
Курт Волкер
Путін буде стримувати себе, якщо Трамп прийде до влади, - Волкер
17:32
Ексклюзив
Україна НАТО
Дипломат Брайза: Членство в НАТО може стати більш реалістичним для України
17:05
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті окупанти атакують на 11 напрямках: від початку доби сталося 107 боєзіткнень
17:04
Біло-синьо-білий прапор російської опозиції
Емігрантам з РФ на Заході хочуть видавати паспорти "Російської республіки": що це означає
17:02
Путін
Українці розробляють ракету "Грім-2", якою можна буде ліквідувати Путіна, - The Telegraph
17:00
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
"РФ підпише аналогічну угоду, як із КНДР": політолог Морозов про ймовірну участь Ірану у воєнних діях проти України
16:39
Зеленський переніс дату Дня ракетних військ і артилерії
16:32
Ексклюзив
Мітинг опозиції біля будівлі парламенту. Тбілісі, 28 жовтня 2024 р.
У Грузії опозиційні партії створили єдиний штаб й готуються до масових протестів, - учасник акції Інашвілі
16:14
ПВК Вагнер
Заявляв, що воював у ПВК Вагнер проти України: у Великій Британії засудили поляка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV