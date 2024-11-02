З початку доби відбулось 167 бойових зіткнень: основні зусилля росіяни кинули на Курахівський напрямок

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 листопада.

Російські загарбники завдали по території України ракетний та 56 авіаударів. Терористи застосували керовану ракету та 81 КАБ.

Росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах України.

Ситуація на фронті

Від початку цієї доби відбулося 167 бойових зіткнень:

На Харківському напрямку наші війська відбивали 8 атак противника в районах Вовчанська та Гатища – 7 атак відбито, ще 1 атака триває, ситуація контрольована.

напрямку наші війська відбивали 8 атак противника в районах Вовчанська та Гатища – 7 атак відбито, ще 1 атака триває, ситуація контрольована. На Куп’янському напрямку противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили 7 атак, ще 6 – наразі тривають.

напрямку противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили 7 атак, ще 6 – наразі тривають. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. На даний час точиться 2 бої. До того ж противник активно застосовував авіацію, завдавши двадцять чотири авіаудари некерованими ракетами.

напрямку протягом доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. На даний час точиться 2 бої. До того ж противник активно застосовував авіацію, завдавши двадцять чотири авіаудари некерованими ракетами. На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив 7 наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

напрямку впродовж дня ворог здійснив 7 наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки. На Краматорському напрямку наразі зафіксовано бойове зіткнення поблизу Предтечиного, яке успішно відбили наші захисники.

напрямку наразі зафіксовано бойове зіткнення поблизу Предтечиного, яке успішно відбили наші захисники. Скинувши три керовані авіабомби на Торецькому напрямку, росіяни 8 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується 1 бойове зіткнення.

напрямку, росіяни 8 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується 1 бойове зіткнення. Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 11 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Поблизу Крутого Яру дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 229 окупантів, 87 з них - безповоротно. Також знищено 2 танки та 2 БМП росіян.

напрямку, росіяни 11 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Поблизу Крутого Яру дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 229 окупантів, 87 з них - безповоротно. Також знищено 2 танки та 2 БМП росіян. На Курахівському напрямку ворог найактивніший - 51 раз атакував наші позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка, дев'ять боїв - продовжуються. За уточненою інформацією знешкоджено 180 окупантів, 66 з них - безповоротно, до того ж знищено автомобіль та пошкоджено 2 бойові броньовані машини, а також артилерійську систему.

напрямку ворог найактивніший - 51 раз атакував наші позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка, дев'ять боїв - продовжуються. За уточненою інформацією знешкоджено 180 окупантів, 66 з них - безповоротно, до того ж знищено автомобіль та пошкоджено 2 бойові броньовані машини, а також артилерійську систему. На Времівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій неподалік Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши 6 КАБ та застосувавши 30 НАР.

напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій неподалік Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши 6 КАБ та застосувавши 30 НАР. На Оріхівському напрямку наші війська відбивали 4 атаки противника поблизу Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки. До цього часу триває спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоандріївки.

напрямку наші війська відбивали 4 атаки противника поблизу Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки. До цього часу триває спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку наші війська відбили 3 атаки противника неподалік Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

напрямку наші війська відбили 3 атаки противника неподалік Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 406-ї окремої артилерійської бригади, 128-ї окремої бригади територіальної оборони, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша", - додали в Генштабі.