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Росіяни оточують Курахове: інформація від DeepState та Генштабу

Анатолій Буряк
2 листопада, 2024 субота
20:02
Війна з Росією Становище навколо міста Курахове Донецької області (02.11.2024)

Станом на суботу, 2 листопада 2024 року, має місце значне ускладнення ситуації в районі міста Курахове Донецької області, яке продовжують захищати Сили оборони України

Зміст

 Про це розповідає український недержавний OSINT-проєкт DeepState.

"За останній час тиск на Курахове з боку росіян активно посилився новими напрямками, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог задіяв велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту. Зокрема, московити активно штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігаючи на східні околиці міста. Паралельно з цим не припиняються спроби прорватися в районі Острівського", - пояснюють стан справ аналітики.

Одночасно активну увагу окупанти приділяють спробам вийти на дирекцію населених пунктів Іллінка-Берестки, щоб взяти під контроль північну частину міста. 

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"Не важливо, яким він (контроль - ред.) буде — фізичним чи вогневим, адже робота FPV-дронів давно вже впливає досить суттєво на логістику, а це найперше, на що полює ворог", - наголошує DeepState.

 "Для реалізації цього маневру у московитів є декілька варіантів, які вони розвивають одночасно — тиск з боку Курахівки, за яке вже триває битва і прощупування оборони в районі н.п. Новоселидівка - Ізмаїлівка. Сили противника задіяні там у досить великій кількості ще з моменту стягування для боїв за Українськ - Цукурине - Гірник і кількість їх не зменшується", - підсумували експерти.

Що каже Генштаб ЗСУ

За інформацією від Генерального штабу Збройних Сил України на 16:00 суботи, 2 листопада 2024 року, Курахівський напрямок названо найгарячішим. Саме там відбулася найбільша за день кількість боїв. Половина з них ще триває.

"На Курахівському напрямку 35 разів (від початку доби, - ред.) ворог атакував поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка. 18 боїв завершено, ще 17 – продовжуються дотепер", - йдеться у повідомленні.

  • За оцінкою українського військового аналітика, автора наукових видань, директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, на оборону ЗСУ на Курахівському напрямку може вплинути відсутність надійних фортифікацій

 

 

 

Теги:
Новини
військові
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Курахове
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