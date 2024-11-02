На фронті окупанти атакують на 11 напрямках: від початку доби сталося 107 боєзіткнень

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських обстрілів продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Погребки, Грабовське, Іскрисківщина, Ободи, Волфине Сумської області та Тимофіївка Харківської області. Також ворог завдав авіаударів по районах Юнаківки, Журавки та Басівки Сумської області, скинувши 5 авіабомб.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку в районі Вовчанська українські воїни відбили одну атаку, ще одна триває. Також росіяни здійснили авіаудари по Слатиному та Козачій Лопані, застосувавши сім КАБів.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять - тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. Незавершеними залишилися три атаки противника.

На Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Івано-Дар'ївка триває одна атака. Також Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Предтечиного на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку за підтримки бомбардувальної авіації противник атакував сім разів неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще п'ять - продовжуються.

На Покровському напрямку окупанти здійснили вісім спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Сили оборони відбили три атаки, п'ять боєзіткнень - досі тривають.

На Курахівському напрямку 35 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка. 18 боїв завершено, ще 17 – продовжуються дотепер.

На Времівському напрямку окупанти чотири рази безрезультатно атакували позиції українських військ біля Трудового та Максимівки. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБів та застосувавши 30 НАРів.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури. Сили оборони відбили дві атаки в районі Нестерянки, окрім того, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Лобковому та скинув авіабомби на Малу Токмачку, Юр'ївку та Новопавлівку.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції наших оборонців. Ситуація контрольована.

У Генштабі додали, що на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.