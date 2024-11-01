Битва за Курахове стане центром тяжіння осінньо-зимової операції ворога, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Насамперед слід виокремити Курахівський напрямок, оскільки за зведенням Генштабу майже третина бойових зіткнень припадає на цю ділянку. Ворог після прориву нашої оборони на півдні Донбасу намагається здійснювати дії від Шахтарська, Новоукраїнки та Богоявленки на південь у бік Курахового. У противника є певне просування в цьому напрямку", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, битва за Курахове стане центром тяжіння всіх осінньо-зимових операцій противника.

"Розуміємо, що південний рух ворога на Курахове буде домінувати певний проміжок часу. У перспективі ворог хоче пов'язати це зі створенням передумов для просування на Покровськ, але тут ще потрібно враховувати резерви та сили з обох сторін, щоб робити попередні висновки", - додав Згурець.