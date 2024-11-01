DeepState зафіксував просування росіян на Курахівському та Времівському напрямках

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на DeepState.

"Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці", - йдеться у повідомленні.

Усі ці населені пункти розташовані на Донеччині, а саме на Времівському та Курахівському напрямку.

Протягом минулої доби російська окупантська армія втратила на війні в Україні щонайменше 1310 військових. Сили оборони знищили 19 танків і збили 84 безпілотники.



