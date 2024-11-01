DeepState зафіксував просування росіян на Курахівському та Времівському напрямках
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада інформаційний OSINT-портал DeepState зафіксував просування російських терористів на Курахівському та Времівському напрямках
Про це Еспресо.TV пише з посиланням на DeepState.
"Ворог просунувся біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці", - йдеться у повідомленні.
Усі ці населені пункти розташовані на Донеччині, а саме на Времівському та Курахівському напрямку.
- Протягом минулої доби російська окупантська армія втратила на війні в Україні щонайменше 1310 військових. Сили оборони знищили 19 танків і збили 84 безпілотники.
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