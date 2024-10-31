На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції, - ЗМІ
Інфографіка
Сили оборони за добу ліквідували 1310 окупантів, 19 танків і 84 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупантська армія втратила на війні в Україні щонайменше 1310 військових. Сили оборони знищили 19 танків і збили 84 безпілотники
Зміст
Про це 31 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 694 950 (+1310) осіб,
- танків ‒ 9156 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 450 (+17) од,
- артилерійських систем – 20 013 (+58) од,
- РСЗВ – 1243 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+8) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 063 (+84),
- крилаті ракети ‒ 2627 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 961 (+121) од,
- спеціальна техніка ‒ 3570 (+3) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
"Відбувається просування ворога": генерал-лейтенант Романенко назвав ділянки фронту, де ситуація стає критичною
Яку допомогу Україні може надати Південна Корея, поки військові КНДР тренуються на полігонах РФ. Колонка Сергія Згурця
У Defense Express припустили, що атака БПЛА на університет спецназу в Чечні може бути наслідком внутрішнього конфлікту в РФ
- Актуальне
- Важливе
2024, четвер
31 жовтня
07:51
Оновлено
Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, 35 людей поранено
07:39
Окупаційна влада Бердянська заявила про атаку БПЛА на порт: у місті не працює низка громадських установ
06:45
Точицький відповів на зауваження ЄК щодо телемарафону: "Підтримка завершиться після кінця воєнного стану"
06:25
Кремль не впевнений, що війна закінчиться за 2 роки: в ISW розповіли, як це впливає на підготовку виборів у Думу
02:52
Розкритикував візит Орбана до Грузії: Угорщина викликала посла Швеції через заяву шведського прем'єра
2024, середа
30 жовтня
22:11
Міністр оборони Південної Кореї запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу
21:24
Оновлено
Усе місто не блокуватимуть: в МВА уточнили інформацію щодо підготовки Покровська до оборони
21:01
Нардепка Кравчук: законопроєкт про охорону культурної спадщини не матиме норму про виключну роль товариства міністра часів Януковича