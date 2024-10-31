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Від початку доби на фронті відбулось 79 боєзіткнень: росіяни найактивніші на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках

Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
17:03
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби четверга, 31 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 79 бойових зіткнень: російські окупанти найбільш активні на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів прикордоння. Серед них Покровка, Бачівськ, Шалигіне, Новеньке, Леонівка, Басівка, Павлівка та Кореньок.

Також відомо про сім авіаційних ударів по Курській області, під час яких противник скинув 13 авіаційних бомб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Дві атаки противника вже відбито поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого. Шість боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку  за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців в напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Вісім боєзіткнень завершилися, чотири - продовжуються. Окупанти били НАРами по Серебрянському лісі.

На Торецькому напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення. Українські воїни дали гідну відсіч. Чотири авіабомби окупант скинув в район Катеринівки.

З початку доби окупанти здійснили вже десять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку. Бої тривають  поблизу Променя, Лисівки та Вишневого. Миролюбівка та Мирноград зазнали ударів КАБами.

Зафіксовано 22 ворожі атаки в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки на Курахівському напрямку. У районі Антонівки окупанти докладають активних зусиль – провели десять штурмів, три з яких тривають.

На Времівському напрямку триває два боєзіткнення неподалік Богоявленки та Трудового. Дві атаки за сьогодні вже відбито українськими захисниками.  

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки. По Юрківці, Таврійському та в районі Малої Токмачки ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському напрямку успішно відбито два ворожих штурми. 

  • Протягом минулої доби російська окупантська армія втратила на війні в Україні щонайменше 1310 військових. Сили оборони знищили 19 танків і збили 84 безпілотники.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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