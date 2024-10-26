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"Незрозуміло, з якою метою": у Білому домі вважають, що частину солдатів КНДР можуть відправити в Курськ

Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
03:18
Світ Джон Кірбі

Радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі заявив, що частину північнокорейських військ можуть розгорнути в районі Курська, втім, мета цього розміщенні невідома

Зміст

Про це він заявив на брифінгу 25 жовтня, передає Голос Америки. 

За його словами, цілком ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська.

"Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим", - сказав Кірбі. 

Раніше він вказував, що США не знають, як солдати КНДР будуть залучені у війні проти України.

"Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на, здається, трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають, ми не знаємо, чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України, ми також цього не знаємо", - говорив посадовець. 

  • За оцінками США, в жовтні Північна Корея відправила щонайменше 3000 солдатів на схід Росії. Радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі заявив, що якщо військові КНДР приєднаються до бойових дій проти України, то вони будуть цілком легітимною ціллю. 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині.

25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує направити до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

Теги:
Новини
Україна
КНДР
Війна з Росією
США
Джон Кірбі
Курськ
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