Якщо солдати КНДР підуть воювати проти України, то стануть легітимною ціллю, – Кірбі

Про це радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі сказав під час брифінгу в середу, 23 жовтня.

"За нашими оцінками, від початку до середини жовтня Північна Корея відправила щонайменше 3000 солдатів на схід Росії. Вони подорожували з порту Вонсан у Північній Кореї до російського Владивостока. Потім вирушили на численні військові полігони на сході Росії, де вони зараз проходять навчання", – сказав Кірбі.

За його словами, наразі Не відомо напевне, чи воюватимуть вони разом з російськими військовими, але "це дуже тривожна ймовірність".

"Ми поінформували український уряд про розуміння цієї ситуації. Тісно консультуємося з іншими союзникам, партнерами і країнами в регіоні щодо наслідків такого драматичного кроку, а також стосовно того, як ми можемо відповісти", – додав Кірбі.

На його переконання, якщо Росія справді змушена звернутися до Північної Кореї для залучення людських ресурсів, це свідчить про слабкість, а не силу з боку Кремля. Крім того, ці дії демонструють безпрецедентний рівень прямої військової співпраці між РФ і КНДР, яка порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

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Речник Білого дому зауважив, що в разі, якщо військові КНДР таки воюватимуть на боці РФ проти України, то вони стануть цілком легітимною ціллю для українських військових.

"Якщо вони (військові КНДР, – ред.) все-таки відправляться воювати проти України, то це справедлива ціль. Вони будуть легітимною ціллю, і українські військові захищатимуться від північнокорейських солдатів так само, як вони захищаються від російських солдатів. Тож імовірність того, що будуть мертві й поранені північнокорейські солдати внаслідок війни в Україні, є абсолютно реальною", – додав він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у залучення північнокорейських військ до війни в Україні