Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Маячня, Путін ніколи на це не піде": Лукашенко відреагував на інформацію про війська КНДР в Україні

"Маячня, Путін ніколи на це не піде": Лукашенко відреагував на інформацію про війська КНДР в Україні

Влад Дідусь
23 жовтня, 2024 середа
20:46
Війна з Росією лукашенко, путін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не вірить у залучення північнокорейських військ до війни в Україні

Зміст

Про це Олександр Лукашенко сказав на саміті БРІКС.

"Нісенітниця! Це ескалація військового конфлікту. Ніколи Путін не піде на те, щоб когось то вмовляти, щоб збройні сили якоїсь країни вплутувалися в СВО і в конфлікт в Україні, особливо, як кажуть військові, "на передку", на лінії зіткнення", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

За словами Лукашенка, він не вірить, що північнокорейські піхотинці воюватимуть проти України. Він вважає, що це шлях до ескалації, адже тоді НАТО має право допомогти Україні.

"Це буде крок до якоїсь ескалації конфлікту, якщо на лінії зіткнення з'являться чиїсь збройні сили, навіть білоруські. Навіть якби ми вплуталися у війну, це був би шлях до ескалації. Тому що ви, англосакси, відразу б заявили про те, що в конфлікт вплуталася союзна країна, отже, НАТО має право допомогти Україні. Отже, натовські війська було б введено в Україну. Чи можливий такий варіант? Можливий. Путін і цей варіант прораховує – треба йому це чи ні. Але ви говоріть про КНДР - де Корея, а де Білорусь? Путін ніколи переді мною не порушував питання про те, щоб ми вплуталися в цю бійку. Ні він, ні Шойгу, ні нинішній міністр оборони Білоусов. Ніколи не ставили перед нами таке питання", - каже Олександр Лукашенко.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

23 жовтня Reuters із посиланням на південнокорейських парламентарів повідомило, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
КНДР
російська армія
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Вірменія
Автор Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
Вірменія вслід за Казахстаном заявила, що не розглядає можливість вступу до БРІКС
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Автор Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку
путін і Моді
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2024 середа
Сі Цзіньпін, Моді та Гуттереш обговорили з Путіним війну в Україні на саміті БРІКС у Казані
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.45
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
23 жовтня
21:17
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Усик та Фʼюрі провели першу битву поглядів та пресконференцію перед реваншем
21:10
Ексклюзив
НАТО
"Усі все розуміють": журналіст Цимбалюк пояснив, як НАТО мало б відреагувати на залучення військ КНДР у війні РФ проти України
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи справді є 200 пілотів на F-16, нові подробиці про бійців КНДР та новий дрон-імітація росіян "Пародія". Колонка Сергія Згурця
20:47
діти, злочини росії
На Донеччині в зоні активних бойових дій перебувають 748 дітей, - ОВА
20:29
Прапор США
США ухвалили рішення надати Україні $20 млрд за рахунок заморожених активів РФ
20:22
Анонс
У Києві відбудеться форум "Демократія під час війни: досвід України та уроки для світу"
20:01
OPINION
Ті, хто списали нації, — поквапилися
19:49
Німеччина уряд
МЗС Німеччини викликало дипломата КНДР через відправлення північнокорейських військових у РФ
19:47
Ексклюзив
Фіктивні інвалідності: що загрожує Крупі та як слідство може стягнути неправомірно виплачені кошти, - пояснює юрист Центру протидії корупції Колюхов
19:35
Оновлено
Європарламент
ЄС остаточно підтримав позику Україні до €35 млрд з використанням російських активів
19:32
OPINION
Стійкість нації: демографічні виклики та майбутнє України
19:32
прапор Білорусі
У Білорусі двох українців засудили до 20 років за нібито підготовку до терактів
19:21
Віктор Орбан
Орбан заявив, що ЄС прагне втягнути Угорщину у війну в Україні
19:17
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 23 жовтня
19:14
Оновлено
теракт Турція
У Анкарі стався теракт біля об'єкта аерокосмічної компанії: 4 людини загинули, є поранені
19:10
Ексклюзив
Росіяни збираються використовувати війська КНДР як штурмову піхоту, - Defense Express
19:09
Давид Арахамія
Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку, підозрювану в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн
19:04
Міністерство оборони
Міноборони почало приймати онлайн заявки на кодифікацію нових зразків озброєння
18:58
Іван Юрич, Рома
"Треба з’їсти суперника": тренер "Роми" зробив амбітну заяву напередодні матчу з "Динамо"
18:55
Оновлено
Нікополь
РФ протягом дня 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено 4 людей
18:29
Збираємо кошти на ударний безпілотник "Вампір" для взводу ударних БПЛА 115 ОМБр
18:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:23
Марія Захарова
Росія пообіцяла "жорстку реакцію", якщо Південна Корея втрутиться у війну в Україні
18:16
Письменник і військовий Вишебаба пояснив, чому важливо спілкуватися українською за кордоном
18:07
Харків отримає 35 млн євро від ЄБРР на підтримку критичної інфраструктури
18:02
OPINION
А навіщо ліквідовувати МСЕК?
17:44
червоний хрест гумдопомога
РФ зруйнувала офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині
17:44
Оновлено
БРІКС
В одному з пунктів декларації саміту БРІКС згадали про Україну: в МЗС відреагували
17:31
Херсонська область
На Херсонщині через обстріли РФ загинули дві людини
17:26
Кабмін
Кабмін дозволив повторну перевірку підприємств на "критичність" для бронювання від мобілізації
17:26
Ексклюзив
НАТО
В Європі не знають як реагувати й діяти через залучення Росією військ КНДР у війні проти України, - кореспондентка Висоцька
17:20
Олег Синєгубов
У Харківській ОВА заявили про зниження темпів евакуації з Куп'янщини: росіяни бʼють по переправах
16:59
Тібо Куртуа і Андрій Лунін (позаду)
Головний конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа травмувався перед матчем з "Барселоною"
16:57
Служба безпеки України
У Полтаві затримали двох юнаків, які підпалювали службові авто Сил оборони
16:56
ЗСУ
На фронті від початку доби сталося 79 боєзіткнень: окупанти найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках
16:51
евакуація
З Мирнограда на Донеччині евакуювали всіх дітей, у Покровську їх залишається 59, - голова ОВА Філашкін
16:43
Сі Цзіньпін в США
Сі Цзіньпін намагається одночасно погрожувати Заходу й Москві, - експерт-міжнародник Краєв
16:42
З тимчасово окупованих територій повернули ще шість дітей
16:36
Огляд
гроші родини Крупи
Торговці інвалідністю: як корупційні скандали у МСЕК призвели до скликання РНБО і ліквідації структури
16:31
Сергій Долганський, Ворскла
"Ворскла" звільнила Долганського з посади головного тренера
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV