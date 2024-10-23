"Маячня, Путін ніколи на це не піде": Лукашенко відреагував на інформацію про війська КНДР в Україні

Про це Олександр Лукашенко сказав на саміті БРІКС.

"Нісенітниця! Це ескалація військового конфлікту. Ніколи Путін не піде на те, щоб когось то вмовляти, щоб збройні сили якоїсь країни вплутувалися в СВО і в конфлікт в Україні, особливо, як кажуть військові, "на передку", на лінії зіткнення", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

За словами Лукашенка, він не вірить, що північнокорейські піхотинці воюватимуть проти України. Він вважає, що це шлях до ескалації, адже тоді НАТО має право допомогти Україні.

"Це буде крок до якоїсь ескалації конфлікту, якщо на лінії зіткнення з'являться чиїсь збройні сили, навіть білоруські. Навіть якби ми вплуталися у війну, це був би шлях до ескалації. Тому що ви, англосакси, відразу б заявили про те, що в конфлікт вплуталася союзна країна, отже, НАТО має право допомогти Україні. Отже, натовські війська було б введено в Україну. Чи можливий такий варіант? Можливий. Путін і цей варіант прораховує – треба йому це чи ні. Але ви говоріть про КНДР - де Корея, а де Білорусь? Путін ніколи переді мною не порушував питання про те, щоб ми вплуталися в цю бійку. Ні він, ні Шойгу, ні нинішній міністр оборони Білоусов. Ніколи не ставили перед нами таке питання", - каже Олександр Лукашенко.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

23 жовтня Reuters із посиланням на південнокорейських парламентарів повідомило, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.