Росіяни збираються використовувати війська КНДР в якості штурмової піхоти, - Defense Express

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про характер північнокорейських військ, які присутні на території РФ, то ми цілком можемо довіряти даним, оприлюдненим Головним управлінням розвідки України, що там, умовно кажучи, мають бути так звані сили спеціальних операцій. За місцевими мірками йдеться про війська, які мають відрізнятися кращим рівнем підготовки порівняно з іншою піхотною масою. Але, мовляв, вони проходять короткий тритижневий курс перепідготовки за російськими стандартами, що вказує на те, що росіяни планують використовувати їх як штурмову піхоту з відповідним циклом живучості", - зазначив військовий експерт.

Киричевський вважає, що варто уникати колоніалістських стереотипів щодо північнокорейських військ.

"В російських штурмових загонах проти нас воюють соціальні низи без належної освіти чи військової підготовки, але навіть вони створюють значні проблеми. У випадку з Північною Кореєю йдеться про кадрових військових, які мають певну ідеологічну прокачку та фанатизм. Ще одне спостереження, яке варто зробити: дві комуністичні держави прожили в ізоляції після розпаду Радянського Союзу — Північна Корея та Куба. От Північна Корея зараз створює нам дуже багато проблем, а як щодо Куби? Хіба що знаємо, що там світла немає, от і все", - додав він.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

23 жовтня Reuters із посиланням на південнокорейських парламентарів повідомило, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.