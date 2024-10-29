Уряд законтрактував 1,6 млн дронів із початку року: скільки з них уже поставили на фронт

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням, із законтрактованого обсягу вже виконано замовлення 1,28 млн безпілотних апаратів на суму понад 81 млрд грн. До кінця поточного року заплановано постачання ще 366 940 одиниць дронів.

"Серед поставлених безпілотників є широкий спектр моделей, які виконують різні завдання на полі бою. Йдеться про глибинні ударні дрони (Deepstrike-камікадзе), FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу DJI Mavic, розвідувальні літаки та дрони-крила, а також ударні коптери та літаки", - розповіли в оборонному відомстві.

На 2025 рік уряд уже законтрактував 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32,33 млрд грн.

"До контрактів увійшли дрони всіх основних типів, зокрема глибинні ударні та FPV-камікадзе, розвідувальні літаки та коптери, що дозволить розширити технічні можливості української армії на передовій", - зазначили в Міноборони.

Таким чином на 2024-2025 роки станом на зараз законтрактовано постачання БПЛА на суму майже 147 млрд грн, резюмували в оборонному відомстві.