Федоров заявив, що Україна може виготовляти 2 млн дронів на рік, але для цього бракує коштів

Про це The Guardian сказав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, наразі Україна контрактує набагато менше, ніж могла б виробити.

Федоров нагадав, що зараз Україна рухається до показника 1 млн дронів на рік, але могла б робити й більше.

"Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти понад один або навіть два мільйони безпілотників", — сказав він, стверджуючи, що є потенціал для подальшого збільшення виробництва всіх типів безпілотників.

За словами міністра, у сфері виробництва безпілотників в Україні працює понад 200 компаній. З тих дронів, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.

Федоров зазначив, що головна проблема у секторі безпілотників - фінансова. Наразі Україна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США.