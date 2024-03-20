Федоров заявив, що Україна може виготовляти 2 млн дронів на рік, але для цього бракує коштів
Україна могла б наростити виробництво дронів до 2 млн на рік за додаткової фінансової підтримки з боку США та інших країн Заходу
Про це The Guardian сказав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, наразі Україна контрактує набагато менше, ніж могла б виробити.
Федоров нагадав, що зараз Україна рухається до показника 1 млн дронів на рік, але могла б робити й більше.
"Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти понад один або навіть два мільйони безпілотників", — сказав він, стверджуючи, що є потенціал для подальшого збільшення виробництва всіх типів безпілотників.
За словами міністра, у сфері виробництва безпілотників в Україні працює понад 200 компаній. З тих дронів, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.
Федоров зазначив, що головна проблема у секторі безпілотників - фінансова. Наразі Україна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США.
- Президент Володимир Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня 2023 року заявив, що Україна у 2024 році виготовить 1 млн дронів.
- Своєю чергою міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін запевнив, що Україна має такі можливості.
- У Мінстратегпромі стверджують, що Україна за 2 місяці (січень – лютий 2024 року) виготовила близько 200 тис. FPV-дронів.
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