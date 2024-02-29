У Мінстратегпромі стверджують, що Україна з початку року виготовила близько 200 тис. FPV-дронів

Про це заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр сказала в коментарі Forbes.

"Президент говорив про 1 млн дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки й навіть більше", - сказала чиновниця.

За її словами, українські потужності спроможні виготовляти близько 100 тис. безпілотників на місяць. Таким чином спроможності українських виробництв сягнуть рівня 2 млн безпілотників різних типів, зокрема FPV.

Крім цього, за словами Гвоздяр, українські інженери працюють над розробкою FPV-дронів типу "крило" та розвідувальних безпілотників – аналогів Mavic.