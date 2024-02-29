У Мінстратегпромі стверджують, що Україна з початку року виготовила близько 200 тис. FPV-дронів
У січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили близько 200 тис. FPV-дронів. Загалом цьогоріч Україна планує виготовити 2 млн дронів різних типів
Про це заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр сказала в коментарі Forbes.
"Президент говорив про 1 млн дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки й навіть більше", - сказала чиновниця.
За її словами, українські потужності спроможні виготовляти близько 100 тис. безпілотників на місяць. Таким чином спроможності українських виробництв сягнуть рівня 2 млн безпілотників різних типів, зокрема FPV.
Крім цього, за словами Гвоздяр, українські інженери працюють над розробкою FPV-дронів типу "крило" та розвідувальних безпілотників – аналогів Mavic.
- Президент Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня 2023 року заявив, що Україна у 2024 році виготовить 1 млн дронів.
- Своєю чергою міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін запевнив, що Україна має такі можливості.
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