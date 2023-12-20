Чи здатна Україна у 2024 році виготовити 1 млн дронів: у Мінстратегпромі прокоментували заяву Зеленського

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

"Учора на підсумковій пресконференції мій президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV-дрони. Вже в грудні ми виробляємо понад 50 тис. FPV-дронів", - написав він.

За словами Камишіна, Україна також поставила собі за мету виготовляти ударні дрони середньої та великої дальності.

"Окрім FPV-дронів, ми вже спроможні виробити наступного року понад 10 тис. ударних дронів середньої дальності (сотні км) та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км. Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається", - додав міністр.

Президент Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня заявив, що Україна наступного року виготовить 1 млн дронів.

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