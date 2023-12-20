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Як у світі оцінили пресконференцію Зеленського та чому переговори про мир поки неможливі. Акценти світових ЗМІ 20 грудня

Юрій Мартинович
20 грудня, 2023 середа
11:04
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних ЗМІ пресконференція президента України Володимира Зеленського та побоювання союзників щодо можливої перемоги президента РФ Володимира Путіна

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 грудня.

Зеленський і Путін обіцяють війну до перемоги, яку кожен бачить по-своєму, тому переговори про мир поки неможливі

на фото Володимир Зеленський

Фото: president.gov.ua

 

Чи не основною темою, про яку писали всі великі міжнародні ЗМІ, була підсумкова за рік пресконференція президента України Володимира Зеленського. У The New York Times оптимістично назвали статтю: "Зеленський після важкого року на полі битви наполягає, що Україна переможе". Американські журналісти відзначають, що хоч контрнаступ України провалився цього року, але президент Володимир Зеленський стверджує, що Росія теж "не досягла жодних результатів" на землі, тоді як Україна досягла успіхів на морі.

"Зеленський заявив, що його країна не програє війну та готова вести переговори з Росією, але лише на власних умовах. ЗСУ не досягли своїх цілей під час контрнаступу влітку, але Зеленський підкреслив, що вони зміцнили свою протиповітряну оборону та досягли успіху в Чорному морі, тоді як Росія має значні втрати", - пишуть у The New York Times.

Потрясіння від російського вторгнення в лютому 2022 року, початкові невдачі та подальші перемоги в перший рік війни створили дивовижну єдність в Україні та серед тих, хто її підтримує, відзначають американські журналісти. Але другий рік війни спричинив величезні людські та фінансові витрати без особливого руху на фронті, залишивши Україну в стані невизначеності у битві, у відносинах із союзниками та у внутрішній політиці.

"Інколи під час своєї прес-конференції Зеленський виявляв спалахи гніву, накидаючись на репортера, який запитував, чому він не сформував уряд національної єдності з опозиційними партіями… Напруженість між Зеленським і головним військовим генералом Валерієм Залужним вилилася в громадськість, викликавши занепокоєння щодо розриву між політичним і військовим керівництвом України. Генерала вважають потенційним суперником Зеленського, хоча він заперечує будь-які політичні амбіції… Зеленський сказав, що генерал Залужний був призначений, як і інші в його уряді. "За одних я вдячний, за інших соромно", — відповів він, не уточнюючи свою думку про генерала", – підкреслюють у The New York Times і додають, що "колись захмарні рейтинги Зеленського впали", адже останнє соціологічне опитування показало, що 62% українців довіряють президенту, порівняно з 84% минулого грудня. Натомість довіра до генерала Залужного становить 88%.

У The Washington Post акцентували на словах президента Зеленського про потребу мобілізувати ще пів мільйона українців наступного року, щоб зупинити продовження вторгнення Росії.

"Здається, Зеленський усвідомлює, що призов ще пів мільйона солдатів буде важко продати втомленій війною українській громадськості. За його словами, він ще розглядає прохання військових, оскільки це питання додаткових фінансів, обороноздатності та загалом людей", - пишуть у виданні.

Натомість на запитання, чи почала Україна програвати війну з Росією, він категорично відповів: "Ні".  

"Зеленський заявив, що Україна готує власні пропозиції щодо мирного вирішення війни, які передасть Росії. Але він сказав, що Київ не відмовиться від своїх наполягань на тому, щоб Росія вивела всі свої сили. "Стратегія не може бути змінена згідно з нашою Конституцією — це все наші території", — сказав він. Натомість Путін на своїй зустрічі з військовими заявив, що готовий вести переговори з Україною, але "виходячи з наших національних інтересів". Він додав: "Ми не віддамо те, що є нашим", — відзначають у The Washington Post, що в обидвох лідерів кардинально різні погляди на завершення протистояння, тому війна триває.

Однак ситуація в Києві видається дедалі складнішою, оскільки вкрай необхідна військова та економічна допомога припиняється у Вашингтоні та Брюсселі, а також з’являються часті повідомлення про нестачу військового персоналу та озброєння, наголошують американські журналісти. На пресконференції Зеленський висловив упевненість, що допомога США буде схвалена найближчим часом. "Ми дуже наполегливо працюємо над цим. Я впевнений, що США нас не зрадять", – сказав він.

Незважаючи на те що українська промисловість зіткнеться з труднощами у виробництві снарядів, щоб заповнити дефіцит, Зеленський заявив, що країна "зробить 1 мільйон безпілотників", хоча він не надав подробиць.

На додаткових сотнях тисяч військових, які потрібні ЗСУ, акцентували також у BBC.

"Протягом усього заходу український президент намагався висловлюватися впевнено, але інколи він виглядав напруженим і сварливим, коли на нього тиснули запитаннями про корупцію серед українських урядовців і законодавців",  – відзначають британські журналісти.

У The Guardian написали, що президент Зеленський провів підсумкову пресконфренцію, щоб "підняти моральний дух після важкого року, оскільки його російський опонент стверджує, що тримає ініціативу". Тому вони назвали свою статтю: "Зеленський і Путін обіцяють продовжувати війну до перемоги".

"Лідери України та Росії показали зухвалий тон і пообіцяли досягти своїх військових цілей, оскільки війна йде на третій рік. Виступаючи в Києві під час підсумкової пресконференції, Володимир Зеленський прагнув підвищити настрій усередині країни та зберегти підтримку Заходу, яка останніми тижнями сповільнювалася", – кажуть у The Guardian.

Союзники побоюються перемоги Путіна через результати контрнаступу України

Володимир Путін

Фото: YouTube

 

На Bloomerg  з’явилася контроверсійна стаття зі словами "А якщо переможе Путін? Союзники побоюються поразки, оскільки допомога Україні припиняється".

Через ситуацію, яка зайшла в глухий кут, з допомогою від Європи та США соратники України нібито почали думати про те, що Володимир Путін "може перемогти", пишуть журналісти. В публічних заявах лідерів зростає тривога, а вони все різкіше висловлюються через те, що прихильники допомоги закликають опонентів не тримати життєво важливу допомогу заручником внутрішньополітичних пріоритетів.

"Якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, тоді Путін виграє", — заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар минулого тижня на саміті Європейського Союзу. Там лідери не змогли подолати дедалі більшу опозицію щодо 50 мільярдів євро наступного року і ледве спромоглися схвалити значною мірою символічний жест відкриття шляху до членства для України колись у майбутньому.  

Своєю чергою минулого тижня президент США Джо Байден пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки ми зможемо", що є риторичною зміною попередніх обіцянок робити це "стільки, скільки буде потрібно". Разом з тим скептицизм щодо України зростає через результати контрнаступу Києва цього літа — війська досягли лише скромних успіхів у боротьбі з сильно укріпленими військами Росії — через це виникли питання про те, чи публічно проголошена мета України повернути всю окуповану територію Путіним є реалістичною.

Зокрема, президент Чехії Петр Павел "очікує значних подій на користь Росії наступного року", пише Politico. Павел, який є колишнім генералом, високопоставленим лідером НАТО та твердим прихильником України, у своєму інтерв’ю чеському інтернет-виданню Seznam Zprávy каже, що розвиток конфлікту в Україні показує, що "наступного року ми, ймовірно, побачимо значні зрушення". І поки є ознаки того, що це буде не в найкращому сенсі цього слова, як би цього хотілося.

Він також додає, що очікування виборів у США також принесе певні зміни на полі бою.

"З боку Володимира Путіна є очікування, що, якщо Дональд Трамп досягне успіху, він зможе порозумітися з ним незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи, і ... поверне Росії статус ключового гравця", – сказав Павел.

Тим часом, як відзначає CNN, лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер і лідер меншості Мітч Макконнелл виступили зі спільною заявою, в якій визнали, що сенатори не досягнуть компромісу щодо угоди про імміграцію цього тижня, відповідно, відкладаючи на початок наступного року переговори щодо більшого пакету національної безпеки, де записана багатомільярдна допомога для України та Ізраїлю.

Від легенди до вигнанця: історія Сергія Бубки

Сергій Бубка

Фото: Getty Images

 

У Politico написали про одного з найвідоміших та культових українських спортсменів Сергія Бубку, якого звинувачують в колабораціонізмі та прихильності до Росії. Стаття коротко називається: "Загиблий герой України".

"Легендарний стрибун з жердиною – видатна постать у пострадянській Україні. Раніше він домінував на світових чемпіонатах і встановлював рекорди, а тоді став елітним спортивним політиком, чий бізнес ведеться на окупованих Росією територіях України, тоді як він живе у блискучому Монако. Оскільки Україна продовжує відбиватися від повномасштабного вторгнення президента Росії Володимира Путіна, а українські солдати сидять в холодних і мокрих окопах Донбасу, немає більшого гріха, ніж допомагати ворогу. Бубка, колишній спортивний герой і вихідець зі сходу України, тепер багатьма українцями сприймається як російський колабораціоніст", - відзначають у Politico.

Журналісти посилаються на масштабне розслідування, яке було проведене українським виданням Bihus.Info влітку, де вказано, що компанія Бубки Mont Blanc була офіційно зареєстрована в Росії після початку тотального наступу Кремля на Україну.

Монблан продавав пальне російським окупантам у Донецькій народній республіці, російській маріонетковій державі на сході України. Компанія володіє щонайменше шістьма АЗС на окупованій Донеччині, а на всіх договорах директором фірми значиться брат Бубки Василь. Після цих повідомлень Служба безпеки України (СБУ) відкрила розслідування , і тепер Василю заочно висунуто звинувачення у співпраці з росіянами.

У вересні Бубка відповів на репортажі, опублікувавши в мережі відео, в якому сказав: "Я завжди боровся за Україну, але зараз проти мене почалася кампанія зі знищення моєї репутації. Я не був на окупованих територіях з 2014 року, не відвідував рідних і навіть не зміг цього року поїхати на похорон матері. Ні до якого бізнесу на окупованій території я не маю стосунку".

Politico звернулося безпосередньо до пресслужби Бубки по коментар, але вони не відповіли. Також там пишуть, що слова Бубки не змогли переконати українців і деяких найвидатніших спортсменів країни в тому, що він виявляє достатню підтримку військових зусиль Києва.

"Коли почалася війна, всі спортсмени пішли на співпрацю і чекали хоча б заяви від Бубки. Ми написали листа, але на ньому не було підпису Бубки", — розповіла Ярослава Магучих, чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту.

Спортсмени вимагали заборонити Національні олімпійські комітети Росії та Білорусі. Бубка є одним із 107 впливових членів Міжнародного олімпійського комітету.

"Ми дзвонили і писали йому. Пізніше він зробив заяву, але це було безглуздим. Більше від нього нічого не надходило", – додала Магучих.

Бубка погрожував журналістам Bihus судом, але досі його не було. Поки в Україні точиться драма, Бубка живе на французькій Рив’єрі, згідно з повідомленнями українських ЗМІ та людиною, близькою до його сім’ї. У Монте-Карло Бубка відвідує футбольні матчі "Монако" у VIP-зоні. Клуб належить російському мільярдеру Дмитру Риболовлєву, який підпадає під санкції України, але не підпадає під санкції ЄС, Монако чи США.

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