На Лиманському напрямку втрати ворога в техніці становлять 37 до 1, - командир 97-го батальйону 60-ї ОМБр "Рост"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На Лиманському напрямку втрати ворога у техніці в співвідношенні до наших втрат становлять 37 до 1. Росіяни втрачають тут техніку десятками одиниць. Такі втрати ворога зумовлені майже цілодобовими спробами штурмувати наші позиції. Під час таких штурмів їхню техніку активно знищують наші підрозділи. І до того ж техніку різних типів. До прикладу, їхній новітній танк Т-90 "Прорив", який вони вихваляють, вже понад рік є буденністю на нашому напрямку", - розповів "Рост"

За словами військовослужбовця, вся техніка, яку окупанти застосовують на Лиманському напрямку була виготовлена вже доволі давно.