На Лиманському напрямку втрати ворога в техніці становлять 37 до 1, - командир 97-го батальйону 60-ї ОМБр "Рост"
Командир 97-го батальйону 60-ї ОМБр з позивним "Рост" розповів, що ворог не шкодує техніки, намагаючись проводити штурмові дії на Лиманському напрямку.
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На Лиманському напрямку втрати ворога у техніці в співвідношенні до наших втрат становлять 37 до 1. Росіяни втрачають тут техніку десятками одиниць. Такі втрати ворога зумовлені майже цілодобовими спробами штурмувати наші позиції. Під час таких штурмів їхню техніку активно знищують наші підрозділи. І до того ж техніку різних типів. До прикладу, їхній новітній танк Т-90 "Прорив", який вони вихваляють, вже понад рік є буденністю на нашому напрямку", - розповів "Рост"
За словами військовослужбовця, вся техніка, яку окупанти застосовують на Лиманському напрямку була виготовлена вже доволі давно.
30 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті Сили оборони України відмінусували ще понад 1500 російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки.
- Актуальне
- Важливе