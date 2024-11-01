БТР Stryker, Javelin та ракети для NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн

Про це повідомили у міністерстві оборони США.

"Цей пакет президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів США, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: перехоплювачі протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкове озброєння", - йдеться у повідомленні.

До пакета увійшли:

боєприпаси для ППО NASAMS;

ракети для ПЗРК Stinger;

обладнання та боєприпаси для безпілотників;

боєприпаси класу "повітря-земля";

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Зокрема, США продовжують співпрацю з близько 50 країнами-членами та партнерами в межах Української оборонної контактної групи для координації зусиль щодо підтримки України у війні проти Росії.