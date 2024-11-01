БТР Stryker, Javelin та ракети для NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн
У п'ятницю, 1 листопада, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 млн доларів
Про це повідомили у міністерстві оборони США.
"Цей пакет президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів США, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: перехоплювачі протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкове озброєння", - йдеться у повідомленні.
До пакета увійшли:
- боєприпаси для ППО NASAMS;
- ракети для ПЗРК Stinger;
- обладнання та боєприпаси для безпілотників;
- боєприпаси класу "повітря-земля";
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- бронетранспортери Stryker;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- медичне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
Зокрема, США продовжують співпрацю з близько 50 країнами-членами та партнерами в межах Української оборонної контактної групи для координації зусиль щодо підтримки України у війні проти Росії.
- У п'ятницю, 1 листопада, до Києва приїхали три конгресмени Сполучених Штатів Америки. Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим вони обговорили підтримку України у війни проти Росії.
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