Обговорили підтримку України: в Києві конгресмени США зустрілися з Умєровим

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Мав за честь вітати у Києві двопартійну делегацію американського Конгресу на чолі з Головою комітету Палати представників у справах збройних сил конгресменом Майком Роджерсом", - зазначив Умєров.

Під час зустрічі сторони обговорили напрямки, де США можуть допомогти зміцнити оборонно-промисловий комплекс України. Також американську делегацію поінформували про ситуацію на полі бою.

"Ворог, зокрема за підтримки КНДР, нарощує техніку та живу силу. Ми робимо все можливе для зміцнення наших Сил оборони. Для цього нам потрібні боєприпаси, артсистеми, інженерна техніка та системи ППО для захисту наших міст", - наголосив міністр оборони.

Крім того, Рустем Умєров наголосив, що Україна розраховує на підтримку США в питанні зняття обмежень на застосування західної зброї по території РФ.

Також з конгресменами США зустрівся спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він акцентував на оборонній підтримці України у 2025 році, та висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить відповідне рішення.

Раніше пані посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що до Києва прибули республіканці та конгресмени Алабами Майк Роджерс і Джеррі Карл, а також демократ, конгресмен від штату Іллінойс Майк Квіглі.

"Нашою першою зупинкою стала Національна поліція, де ми на власні очі побачили, як допомога США змінює ситуацію на підтримку свободи та демократії України", - написала Бріджит Брінк.

Welcome to Kyiv, @RepMikeRogersAL, @RepJerryCarl, and @RepMikeQuigley! Our first stop was @NPU_GOV_UA to see firsthand how U.S. assistance is making a difference on the ground in support of Ukraine’s freedom and democracy. pic.twitter.com/gMbH6JKdfh — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 1, 2024