Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Обговорили підтримку України: в Києві конгресмени США зустрілися з Умєровим
Оновлено

Обговорили підтримку України: в Києві конгресмени США зустрілися з Умєровим

Юлія Лаврук
1 листопада, 2024 п'ятниця
18:59
Суспільство

У п'ятницю, 1 листопада, до Києва приїхали три конгресмени Сполучених Штатів Америки. Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим вони обговорили підтримку України у війни проти Росії

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Мав за честь вітати у Києві двопартійну делегацію американського Конгресу на чолі з Головою комітету Палати представників у справах збройних сил конгресменом Майком Роджерсом", - зазначив Умєров.

Під час зустрічі сторони обговорили напрямки, де США можуть допомогти зміцнити оборонно-промисловий комплекс України. Також американську делегацію поінформували про ситуацію на полі бою. 

"Ворог, зокрема за підтримки КНДР, нарощує техніку та живу силу. Ми робимо все можливе для зміцнення наших Сил оборони. Для цього нам потрібні боєприпаси, артсистеми, інженерна техніка та системи ППО для захисту наших міст", - наголосив міністр оборони.

Крім того, Рустем Умєров наголосив, що Україна розраховує на підтримку США в питанні зняття обмежень на застосування західної зброї по території РФ.

Також з конгресменами США зустрівся спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він акцентував на оборонній підтримці України у 2025 році, та висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить відповідне рішення. 

Раніше пані посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що до Києва прибули республіканці та конгресмени Алабами Майк Роджерс і Джеррі Карл, а також демократ, конгресмен від штату Іллінойс Майк Квіглі.

"Нашою першою зупинкою стала Національна поліція, де ми на власні очі побачили, як допомога США змінює ситуацію на підтримку свободи та демократії України", - написала Бріджит Брінк.

  • Посолка США в Україні Бріджит Брінк запевнила, що Штати підтримують Україну, зокрема її оборонну й енергетичну сфери.
Теги:
Новини
Україна
США
новини Києва
Читайте також:
Дженніфер Еністон
Автор Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
"За розум і людську порядність": зірка "Друзів" Дженніфер Еністон розповіла, за кого проголосувала на виборах президента США
Руслан Стефанчук
Автор Юлія Юліна
31 жовтня, 2024 четвер
Стефанчук переконаний, що Зеленський підпише закон про скасування сезонного переведення годинників
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
29 жовтня, 2024 вiвторок
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо особливості процедури списання військового майна
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.64
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 листопада
18:57
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
У Луніна зʼявився шанс зіграти за "Реал" проти "Мілана"
18:56
Учні
Уряд затвердив експериментальний проєкт для створення безпечних умов у школах
18:39
Польща
У Польщі заявили про "високий рівень готовності" до нової хвилі біженців з України
18:26
у Нідерландах підірвали галерею
У Нідерландах невідомі влаштували вибух у художній галереї й вкрали картини Енді Воргола
18:24
Збереження телемарафону гальмує шлях до ЄС, - Княжицький про звіт Єврокомісії
18:19
росія, санкції
Росія увʼязнила ексспівробітника консульства США за "таємну співпрацю з іноземною державою"
18:08
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У роботі застосунку Резерв+ стався збій
18:00
OPINION
Зупинити бульдозер
17:59
5G
Тестуватимуть з військовим обладнанням: уряд ухвалив впровадження в Україні пілотного 5G
17:49
Суджа, РФ, Курська область
Російські морпіхи у Севастополі відкупляються, щоб їх не відправили на Курщину, - "Атеш"
17:30
Оновлено
обстріл Харків
Росіяни атакували Харків: постраждали 2 жінки, пошкоджено житлові будинки
17:30
вибори в Грузії
Соціологічні компанії США, які проводили екзитполи для опозиції, заявили про маніпуляції на виборах у Грузії
17:27
армія КНДР
"Зазнають великих втрат": у розвідці Естонії оцінили боєздатність північнокорейських військових на війні в Україні
17:10
Ексклюзив
На Вінниччині знайшли "шахед", який не вибухнув
Росія продовжує робити ставку на кількість вироблених дронів, а не на технологічне вдосконалення, - Defense Express
17:06
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
З липня повітряний простір Білорусі порушили 106 "шахедів", – Гаюн
17:05
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:02
Леброн Джеймс
Суперзірка НБА Леброн Джеймс закликав американців голосувати за Камалу Гарріс
16:56
Ексклюзив
Мігранти з Центральної Азії на ТОТ
Окупанти на ТОТ можуть збільшити мобілізаційний ресурс, але не за рахунок українців, - правозахисник Лисянський
16:49
Meta за зверненням Мінцифри заблокувала кібершахраїв, які вимагали гроші в іnstagram-блогерів
16:45
Укрпошта
Укрпошта змінює правила пакування посилок
16:36
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 74 бойових зіткнення: найважче на Покровському та Курахівському напрямках
16:34
Валерій Горішній, військовий з Азову
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених "Азову", - військовий Валерій Горішній
16:32
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Ляшко запевнив, що Охматдит готовий до роботи в осінньо-зимовий період
16:29
Надія Лещик
Кабінет міністрів призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом
16:27
Ексклюзив
путін
Путін у виграшній позиції, йому зараз не потрібні жодні перемовини, - експерт-міжнародник Несвітайлов
16:23
Інтерв’ю
"Україна має шанс отримати запрошення до НАТО": Сергій Джердж про скепсис Німеччини, активну фазу війни та можливе запрошення України в НАТО без окупованих територій
16:14
Туреччина
У Туреччині планують ухвалити закон про "іноагентів", медіа вбачають у ньому загрозу свободі слова
16:13
україна німеччина
У Німеччині назвали причину затримки з наданням Україні західної зброї
16:01
США, Південна Корея
США та Південна Корея вперше провели спільні навчання з використання ударних безпілотників
16:00
OPINION
Серйозна розмова про НАТО
15:59
Рубен Аморім
"Манчестер Юнайтед" призначив нового головного тренера
15:53
Камала Гарріс
Гарріс випереджає Трампа в ключових "блакитних" штатах: опитування
15:48
Оновлено
Росія з КНДР
У КНДР заявили, що "не сумніваються в перемозі РФ" в Україні
15:38
Отримання груп інвалідності через МСЕК: правоохоронці оголосили підозру 7 особам у трьох областях
15:33
Продюсер фільму про Назарія Яремчука анонсував документалку про історію "Океану Ельзи"
15:29
грузія
У Грузії правляча партія звинувачує опозицію в "крадіжці голосів" на парламентських виборах
15:12
електроенергія
Укренерго не прогнозує застосування графіків вимкнень світла найближчим часом
15:03
Оновлено
Росіяни вдарили по пожежній частині на Одещині
Унаслідок удару РФ 31 жовтня по Одещині поранені два рятувальники, зруйновані 19 могил на цвинтарі Одеси
14:46
OPINION
Син Баканова в СБУ. Чому Захід не довіряє Зеленському та Єрмаку?
14:45
У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрили мініскульптуру "Повернення додому"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV