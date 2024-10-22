Зроблю все, щоб Україна стала членом НАТО, - посолка США в Україні Брінк
Посолка США в Україні Бріджит Брінк запевнила, що Штати підтримують Україну, зокрема її оборонну й енергетичну сфери
Про це вона сказала на форумі-презентації "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до держави вдячності".
"Україна буде в Європі. Україна є частиною Європи й частиною НАТО. Я зроблю все, що зможу, щоб Україна стала членом НАТО", - наголосила Брінк.
За словами Бріджит Брінк, США роблять все можливе, щоб підтримати як сектор оборони, так і енергетичний сектор України, а також кроки для вступу України до НАТО.
"Я бачу, як ваша країна перетворилася, змінилася. Особливо в такий складний момент. Хочу сказати, що ми з вами, наше лідерство з вами, і ми вас підтримуємо", - додала Брінк.
На засіданні Ради Безпеки ООН заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія не може продовжувати свою агресію без допомоги.
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