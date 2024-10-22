Зроблю все, щоб Україна стала членом НАТО, - посолка США в Україні Брінк

Про це вона сказала на форумі-презентації "Сталимо перемогу - від стійкості громадян до держави вдячності".

"Україна буде в Європі. Україна є частиною Європи й частиною НАТО. Я зроблю все, що зможу, щоб Україна стала членом НАТО", - наголосила Брінк.

За словами Бріджит Брінк, США роблять все можливе, щоб підтримати як сектор оборони, так і енергетичний сектор України, а також кроки для вступу України до НАТО.

"Я бачу, як ваша країна перетворилася, змінилася. Особливо в такий складний момент. Хочу сказати, що ми з вами, наше лідерство з вами, і ми вас підтримуємо", - додала Брінк.