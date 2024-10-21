США в ООН: війна в Україні скінчиться, якщо КНДР, Іран і Китай припинять допомагати Росії

Про це повідомляє Укрінформ.

Він підтвердив, що Росія зазнає надзвичайних втрат на полі бою завдяки хоробрості та ефективності українських військових. Вуд нагадав про повідомлення щодо перекидання північнокорейських військових до РФ.

"Росія не може продовжувати свою агресію без допомоги", - зазначив представник США в ООН, додавши, що це означає, що "війна закінчиться, якщо Іран і КНДР припинять надавати військову допомогу, а також якщо Китай припинить поставки товарів подвійного призначення та компонентів".

Дипломат підкреслив, що партнерські відносини РФ із КНДР, Іраном і Китаєм посилюють загрози миру та безпеці за межами України. І це стосується не лише Європи, але й Індо-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу та Африки.