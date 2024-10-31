Українські розвідники отримали дрони різних типів від громадян Латвії

Про це повідомляє ГУР МО України.

Зазначається, що благодійний збір ініціював майор Збройних сил Латвії, громадський діяч та волонтер Яніс Слайдіньш. Він привіз та передав дрони для Воєнної розвідки України.

Фото: ГУР МО України

Фото: ГУР МО України

"Звісно, у Латвії дуже багато людей турбуються за Україну. Ми будемо продовжувати допомагати", - наголосив Яніс Слайдіньш.

Представник ГУР МО Андрій Юсов висловив подяку друзям з Латвії за системну допомогу розвідникам і усім Силам безпеки та оборони України.

"Поки великі міжнародні інституції думають, зважують, вагаються, Латвія – держава, народ і волонтери – невпинно допомагають Україні протягом усього періоду російської агресії. Ми, безумовно, це цінуємо. Українці завжди це пам’ятатимуть", - зазначив Юсов.