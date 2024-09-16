Латвія відправить в Україну закуплені у Британії бронетранспортери CVR(T)
В Україну найближчим часом надійде партія британських бойових розвідувальних гусеничних бронетранспортерів CVR(T) від Латвії
Цю інформацію підтвердили у міністерстві оборони Латвії, пише Delfi.
Водночас з міркувань безпеки відомство не розголошує конкретну кількість машин, які будуть передані.
Раніше у міністерстві повідомляли, що Латвія надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щорічно щонайменше до 2026 року. Латвія уже передала Україні широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.
"Підписаний у 2014 році з Британією контракт передбачав загалом 123 бронетранспортери CVR(T), з яких 116 було модернізовано, а сім без капітального ремонту - для навчання механіків. Перші машини були поставлені восени 2015 року", - зазначає видання.
У 2019 році був підписаний ще один контракт з Великою Британією на закупівлю додаткової техніки.
- 11 вересня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час візиту до Києва оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.
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