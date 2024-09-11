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Латвія виділяє новий пакет військової підтримки для України

Світлана Кравченко
11 вересня, 2024 середа
14:25
Світ

У середу, 11 вересня, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - зазначив Шмигаль.

Посадовці також обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення наших військових на полі бою, зокрема співпраці між оборонними компаніями.

"Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО", - додав український прем'єр.

Він повідомив, що Латвія також надає допомогу енергетичним обладнанням і планує передати Україні сонячні панелі для лікарень.

"Подякував за підтримку у відновленні нашої країни, зокрема Чернігівської області. Разом із союзниками ми переможемо й відновимо Україну", - підкреслив Шмигаль.

  • У перший день проведення Кримської платформи до української столиці з візитами прибули держсекретар США Ентоні Блінкен, голова МЗС Британії Девід Леммі, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, її хорватський колега Андрей Пленкович та очільник сенату Чехії Мілош Вистрчил.
Теги:
Україна
Латвія
Денис Шмигаль
допомога Україні
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