Латвія виділяє новий пакет військової підтримки для України

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - зазначив Шмигаль.

Посадовці також обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення наших військових на полі бою, зокрема співпраці між оборонними компаніями.

"Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО", - додав український прем'єр.

Він повідомив, що Латвія також надає допомогу енергетичним обладнанням і планує передати Україні сонячні панелі для лікарень.

"Подякував за підтримку у відновленні нашої країни, зокрема Чернігівської області. Разом із союзниками ми переможемо й відновимо Україну", - підкреслив Шмигаль.