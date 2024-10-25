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Ексклюзив

Згурець проаналізував, про що свідчить поява офіцерів і генералів КНДР у Росії

Оксана Ліховід
25 жовтня, 2024 п'ятниця
09:46
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі немає фактів безпосередньої участі північнокорейських військових у бойових діях

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли йдеться про чисельність у 12 тисяч, мається на увазі загальна кількість, оголошена раніше на основі даних нашої розвідки та розвідки Південної Кореї. Саме така цифра фігурувала у звітах. Згадувалося, що спочатку буде перекинуто близько трьох тисяч військових КНДР, про що повідомляли південнокорейські інформаційні агентства з посиланням на свої розвідувальні джерела. Зараз стало відомо, що серед них є офіцери та генерали КНДР, що свідчить про те, що ці дії спрямовані на набуття нового досвіду для північнокорейської армії. Це розглядається як взаємовигідна співпраця між російською та північнокорейською арміями", - пояснив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, північнокорейські військові не мають досвіду бойових дій у складних умовах.

"Публікації свідчать про залучення російських перекладачів для забезпечення комунікації. Перші напрямки стосуватимуться навчання, зокрема використання безпілотників. Також з'являлися повідомлення про перебазування північнокорейських пілотів для опанування зразків авіаційної техніки, але це окрема довготривала складова", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що наразі ми накопичуємо дані й поки що не маємо перших фактів безпосередньої участі північнокорейських військових у бойових діях.

"Звісно, оптимально для росіян використовувати їх на території Курської області, але в реальній бойовій ситуації можуть виникнути значні проблеми у взаємодії. Навряд чи вдасться забезпечити ефективну взаємодію, особливо при залученні корейців до штурмів. Росія не підтверджує і не спростовує це, створюючи певний тиск на НАТО та європейські країни. Ми ж намагаємося донести до партнерів, що за умов такої загрози необхідно забезпечити підтримку України різними засобами ураження, щоб компенсувати будь-яку появу живої сили противника на полі бою", - наголосив Згурець.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив:  є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там  робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну.

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на полігонах РФ, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни. Зокрема, 23 жовтня їхню появу зафіксували на Курщині.

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КНДР
Сергій Згурець
російська армія
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