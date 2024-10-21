Це вже не тільки малі піші групи: начальник розвідки артилерії розповів, як змінюється тактика ворога на східному фронті

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог ні на мить не припиняє активних дій не лише на Куп'янському та Лиманському напрямках, а й по всій лінії фронту на сході та півдні. Підрозділи противника продовжують тиснути, використовуючи наявні ресурси. Тактика ворога дещо змінюється - це вже не тільки малі піші групи, якими вони намагаються просочуватися. Натомість спостерігається активніше використання техніки та широкі штурми", - зауважив Назаренко.

За словами начальника розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" болота, розмиті дороги й бруд на логістичних шляхах вносять свої корективи.

"Відповідно, ворог вже не може пересуватися на скутерах чи мотоциклах. Вони здебільшого пересуваються пішим ходом, накопичуючись на нульових лініях і чинячи тиск. Для ворога втрати не є проблемою, він може дозволити собі надсилати нові й нові групи для подальших спроб просуватися. Ці спроби стабільно супроводжуються інтенсивним артилерійським і мінометним вогнем по нульових лініях і ближніх тилах", - наголосив Назаренко.

Від початку доби понеділка, 21 жовтня, між двома арміями сталося 67 боєзіткнень. Найбільше атак росіян на Покровському напрямку - 27.

Російська окупаційна армія захопила Желанне Друге, а також просунулася біля двох населених пунктів у Донецькій області та двох - у Курській області.







