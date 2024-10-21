РФ окупувала Желанне Друге біля Гріника, а також просунулася біля 4 населених пунктів, - DeepState
Російська окупаційна армія захопила Желанне Друге, а також просунулася біля двох населених пунктів у Донецькій області та двох - у Курській області
Про це повідомляє DeepState.
За даними аналітиків, ворог окупував Желанне Друге на Курахівському напрямку Донецької області.
Також російські військові просунулися у Вишневому Ізюмського району Харківської області, Гірнику на Донеччині, біля Ольгівки Курської області та Любимівки у Курській області. Крім цього, аналітики уточнили район Воздвиженки.
Читайте також: На Харківщині точаться бої за вихід до Оскільського водосховища, на Донеччині росіяни обходять Часів Яр з півдня: інформація від Генштабу та DeepState
- З початку доби, 20 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 167 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках.
- Актуальне
- Важливе