На Харківщині точаться бої за вихід до Оскілького водосховища, на Донеччині росіяни обходять Часів Яр з півдня: інформація від Генштабу та DeepState

Про це свідчать як повідомлення, так і інтерактивна карта українського недержавного OSINT-проєкту DeepState, а також повідомлення від Генерального штабу ЗСУ за неділю, 20 жовтня 2024 року.

Вихід на Оскільське водосховище

Ситуація біля села Кругляківка Куп'янського району Харківської області (20.10.2024), Фото: DeepState





"Ворог просунувся в Кругляківці", - наголосив DeepState 20 жовтня.

І це при тому, що 19 жовтня проєкт зазначав:

"Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці".

Читайте також: Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін

Український OSINT-дослідник Shalin деталізує, що у селі Кругляківка Куп'янського району Харківської області, розташованому на східному березі річки Оскіл перед початком Оскільського водосховища, тривають бої й наразі українські війська відійшли на південь даного населеного пункту. Російську тактику блогер описує як "механізовані накати".

Генштаб 20 жовтня розповідав про відбиття російських штурмових атак у Кругляківці.

Часів Яр

Ситуація біля міста Часів Яр Донецької області (20.10.2024), Фото: DeepState





Як свідчить хронологія змін в районі міста Часів Яр Донецької області від DeepState, росіяни намагаються обійти даний населений пункт з півдня - по трасі Бахмут-Костянтинівна через Ступочки.

Гірник-Курахівка

Як вже повідомлялося, окупанти заходять в середину оточеної ними агломерації Гірник-Курахівка (Донеччина). Зокрема, бої йдуть всередині міста Гірник.

Читайте також: Суспільство в тилу заколисане, - психологиня Волошина про віру українців у перемогу і проблеми з мобілізацією

Генштаб 20 жовтня оцінює Курахівський напрямок як найгарячіший.

Селидове

Вже згаданий OSINT'ер Shalin у неділю, 20 жовтня 2024 року, повідомив про нібито взяття під контроль росіянами Селидовського заводу та захід окупантів на дачі, де "тривають бої".

"Триває штурм Селидове! Ворог зміг дійти до східних околиць міста та намагається закріпитися, також на півдні противник зміг зайти у крайні будинки Вишневого з боку залізки, там теж відбуваються сильні бої", - доповнює своєю чергою теж 20 жовтня український мілітарний ТГ-канал Muchnoy Jugend.