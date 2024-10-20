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На Харківщині точаться бої за вихід до Оскілького водосховища, на Донеччині росіяни обходять Часів Яр з півдня: інформація від Генштабу та DeepState

Анатолій Буряк
20 жовтня, 2024 неділя
19:36
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Російська окупаційна армія просувається на Донеччині й попри опір захисників України не залишає спроби вийти на річку Оскіл біля однойменного водосховища, що на Харківщині

Зміст

Про це свідчать як повідомлення, так і інтерактивна карта українського недержавного OSINT-проєкту DeepState, а також повідомлення від Генерального штабу ЗСУ за неділю, 20 жовтня 2024 року.

Вихід на Оскільське водосховище

Ситуація біля села Кругляківка Куп'янського району Харківської області (20.10.2024)

Ситуація біля села Кругляківка Куп'янського району Харківської області (20.10.2024), Фото: DeepState


 

"Ворог просунувся в Кругляківці", - наголосив DeepState 20 жовтня.

І це при тому, що 19 жовтня проєкт зазначав:

"Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці".

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Український OSINT-дослідник Shalin деталізує, що у селі Кругляківка Куп'янського району Харківської області, розташованому на східному березі річки Оскіл перед початком Оскільського водосховища, тривають бої й наразі українські війська відійшли на південь даного населеного пункту. Російську тактику блогер описує як "механізовані накати".

Генштаб 20 жовтня розповідав про відбиття російських штурмових атак у Кругляківці.

Часів Яр

Ситуація біля міста Часів Яр Донецької області (20.10.2024)

Ситуація біля міста Часів Яр Донецької області (20.10.2024), Фото: DeepState


 

Як свідчить хронологія змін в районі міста Часів Яр Донецької області від DeepState, росіяни намагаються обійти даний населений пункт з півдня - по трасі Бахмут-Костянтинівна через Ступочки.

Гірник-Курахівка

Як вже повідомлялося, окупанти заходять в середину оточеної ними агломерації Гірник-Курахівка (Донеччина). Зокрема, бої йдуть всередині міста Гірник.

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Генштаб 20 жовтня оцінює Курахівський напрямок як найгарячіший.

Селидове

Вже згаданий OSINT'ер Shalin у неділю, 20 жовтня 2024 року, повідомив про нібито взяття під контроль росіянами Селидовського заводу та захід окупантів на дачі, де "тривають бої".

"Триває штурм Селидове! Ворог зміг дійти до східних околиць міста та намагається закріпитися, також на півдні противник зміг зайти у крайні будинки Вишневого з боку залізки, там теж відбуваються сильні бої", - доповнює своєю чергою теж 20 жовтня український мілітарний ТГ-канал Muchnoy Jugend.

Теги:
військові
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Часів Яр
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