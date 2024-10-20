Суспільство в тилу заколисане, - психологиня Волошина про віру українців у перемогу і проблеми з мобілізацією

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ця віра може бути пов’язана з такою, в тому числі, впевненістю: "Ну, ми і так переможемо, чого мені туди йти, я тут на економічному фронті, культурному фронті, ще якомусь фронті: сімейному, гендерному". Тобто для людини ця віра може бути в тому числі і усвідомленням, що небезпеки немає. Тому що насправді, коли ми говоримо з людьми на передовій, ми бачимо, що дуже тяжко, що проблема саме в людях, вже не в зброї, в людях. Величезна кількість СЗЧ, при чому в тому числі серед військових, які ніяк не є боягузами, і які воювали ще за часів АТО. Тобто люди мотивовані, просто в них вже немає сил", - сказала вона.

Лариса Волошина вважає, що суспільство у тилу заколисане.

"І от цей момент: немає людей, потрібні люди з одного боку. А з іншого боку ми бачимо суспільство, яке ігнорує саме цю небезпеку. Кожен раз - знаходяться купа якихось інших причин, чому Україна досі не перемогла, і ми з вами не п’ємо каву в Ялті. Чи то корупція, чи то західні партнери, чи то неправильно виписані закони, неправильно дана мобілізація. Все це потрібно для того, щоб, по-перше, зняти з себе відповідальність, а, по-друге заперечити питання небезпеки, тому що мобілізація і поштовх: “Я маю іти і боротися”. Поштовх до боротьби - це реакція на небезпеку, а, на мій погляд, суспільство у тилу саме заколисане. І ці віра, відчуття: "Та все добре, все по плану, ми віримо, що все буде добре, тому не відволікаємося на війну, займаємося своїми справами", - додала психологиня.

16 жовтня стало відомо, що у перемогу України у війні вірять 83% опитаних українців. Протилежної ж думки дотримуються 11% респондентів.



