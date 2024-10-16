У перемогу України вірять 83% респондентів, - опитування

Такими є дані за результатами опитування Центру Разумкова.

"83% опитаних вірять у перемогу України у війні (72% жителів Півдня країни, 75% жителів Східного регіону, 87% жителів Західного та 88% жителів Центрального регіонів), не вірять – 11% (від 7% у Центральному регіоні до 21% на Півдні країни)", - кажуть соціологи.

Зазначається, що серед респондентів, які вірять у перемогу, 39% вважають, що вона настане через 1–2 роки, 19,5% – що вона настане до кінця цього року, 15% – що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% – більш ніж 5 років, 2% – що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя".

"Найбільш оптимістичними очікування перемоги були у лютому–березні 2023р. - тоді 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023р.", - розповіли у Центрі Разумкова.

Соціологи також зауважують, що 38% тих, хто вірить у перемогу, вважають, що перемогою можна буде вважати деокупацію усіх територій України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Водночас 7,5% опитаних українців називають перемогою виведення російських військ з усієї території, окрім Криму. Своєю чергою 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню або розпаду всередині Росії. Для 8% перемогою буде припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

У Центрі Разумкова додали, що відносна більшість (47%) українців вважають, що дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по цілях на території Росії більш імовірно призведе до миру в Україні, ніж переговори між Україною і Росією. Такі переговори вважають більш дієвим способом досягнення миру лише 29% респондентів.

Соціологи також поцікавилися, як українці ставляться до операції у Курській області. Зазначається, що 58% опитаних поставилися до цього позитивно, лише 20% – негативно, а 7% опитаних відповіли, що їм байдуже. Ще 16 % не визначилися із відповіддю.

Для довідки. Соціологічне опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Загалом було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.