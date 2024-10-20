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На фронті за добу сталося 164 боєзіткнення: росіяни на Курщині авіацією б'ють по своїй території

Світлана Кравченко
20 жовтня, 2024 неділя
08:32
Війна з Росією ЗСУ

Найбільше боєзіткнень між двома арміями протягом минулої доби на російсько-українському фронті сталося на Курахівському напрямку - 60 зі 164

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 20 жовтня.

Зазначається, що за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних (п’ять ракет), 81 авіаційний удар, скинувши 155 КАБів. Крім цього, здійснив понад 3500 обстрілів, з них 91 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Сеньківка, Шостка, Харків, Куп’янськ, Новоєгорівка, Терни, Сіверськ, Різниківка, Пришиб, Ясна Поляна, Віролюбівка, Стінки, Мирноград, Торецьк, Катеринівка, Курахове, Велика Новосілка, Богоявленка та Запоріжжя. 

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. 

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Андріївки, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 27 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. 

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутись поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав. 

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 46 авіаударів, скинувши при цьому 72 КАБи.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 

  • Також протягом минулої доби на фронті армія російських загарбників втратила десятки одиниць своєї техніки, а також понад 1300 військових.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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